02 июня 2023
01 июня 2023

Пермская прокуратура приняла участие в общении с предпринимателями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прием предпринимателей организовало Управление Генпрокуратуры РФ в ПФО Фото:

Прокуратура Пермского края приняла участие в приеме предпринимателей. Мероприятие было организовано Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

«На мероприятии присутствовал региональный бизнес-омбудсмен Павел Новоселов. От региона на прием к заместителю Генерального прокурора РФ Николаю Шишкину обратились два бизнесмена», — сообщили в telegram-канале краевого ведомства.

В ходе приема поступил ряд обращений со стороны предпринимателей. Все они взяты на личный контроль прокурора Пермского края.

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Прокуратура Пермского края приняла участие в приеме предпринимателей. Мероприятие было организовано Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. «На мероприятии присутствовал региональный бизнес-омбудсмен Павел Новоселов. От региона на прием к заместителю Генерального прокурора РФ Николаю Шишкину обратились два бизнесмена», — сообщили в telegram-канале краевого ведомства. В ходе приема поступил ряд обращений со стороны предпринимателей. Все они взяты на личный контроль прокурора Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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