Пермская прокуратура приняла участие в общении с предпринимателями. Фото 03 июня 2023 в 00:52 Размер текста - 17 + Прием предпринимателей организовало Управление Генпрокуратуры РФ в ПФО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Пермского края приняла участие в приеме предпринимателей. Мероприятие было организовано Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. «На мероприятии присутствовал региональный бизнес-омбудсмен Павел Новоселов. От региона на прием к заместителю Генерального прокурора РФ Николаю Шишкину обратились два бизнесмена», — сообщили в telegram-канале краевого ведомства. В ходе приема поступил ряд обращений со стороны предпринимателей. Все они взяты на личный контроль прокурора Пермского края. Прокуратура Пермского края приняла участие в приеме предпринимателей. Мероприятие было организовано Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. «На мероприятии присутствовал региональный бизнес-омбудсмен Павел Новоселов. От региона на прием к заместителю Генерального прокурора РФ Николаю Шишкину обратились два бизнесмена», — сообщили в telegram-канале краевого ведомства. В ходе приема поступил ряд обращений со стороны предпринимателей. Все они взяты на личный контроль прокурора Пермского края. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям