Прием предпринимателей организовало Управление Генпрокуратуры РФ в ПФО
Прокуратура Пермского края приняла участие в приеме предпринимателей. Мероприятие было организовано Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.
«На мероприятии присутствовал региональный бизнес-омбудсмен Павел Новоселов. От региона на прием к заместителю Генерального прокурора РФ Николаю Шишкину обратились два бизнесмена», — сообщили в telegram-канале краевого ведомства.
В ходе приема поступил ряд обращений со стороны предпринимателей. Все они взяты на личный контроль прокурора Пермского края.
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