Жители Миасса пожаловались на запах гари из-за тлеющего пожара

Пожар локализован, но продолжает тлеть Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Миассе (Челябинская область) жители жалуются на запах гари от природного пожара, который локализован, но продолжает тлеть. По их словам, в районе поселка Северные печи тяжело дышать.

«Горит болото недалеко от Северных печей. Весь день гоняли пожарки, от дыма трудно дышать», — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что природный пожар локализован. Открытого горения нет, но тлеет хвойная подстилка и камыш в болоте. Пожар опахан с восточной и южной сторон. С северной и западной сторон есть естественная преграда — река Миасс. В ведомстве уточнили, что угрозы распространения пожара нет. На прикрытии населенных пунктов работают сотрудники пожарной части.