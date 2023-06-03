03 июня 2023
02 июня 2023

Жители Миасса пожаловались на запах гари из-за тлеющего пожара

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, деревья, лес, лесной пожар
Пожар локализован, но продолжает тлеть Фото:
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В Миассе (Челябинская область) жители жалуются на запах гари от природного пожара, который локализован, но продолжает тлеть. По их словам, в районе поселка Северные печи тяжело дышать.

«Горит болото недалеко от Северных печей. Весь день гоняли пожарки, от дыма трудно дышать», — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что природный пожар локализован. Открытого горения нет, но тлеет хвойная подстилка и камыш в болоте. Пожар опахан с восточной и южной сторон. С северной и западной сторон есть естественная преграда — река Миасс. В ведомстве уточнили, что угрозы распространения пожара нет. На прикрытии населенных пунктов работают сотрудники пожарной части.

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В Миассе (Челябинская область) жители жалуются на запах гари от природного пожара, который локализован, но продолжает тлеть. По их словам, в районе поселка Северные печи тяжело дышать. «Горит болото недалеко от Северных печей. Весь день гоняли пожарки, от дыма трудно дышать», — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что природный пожар локализован. Открытого горения нет, но тлеет хвойная подстилка и камыш в болоте. Пожар опахан с восточной и южной сторон. С северной и западной сторон есть естественная преграда — река Миасс. В ведомстве уточнили, что угрозы распространения пожара нет. На прикрытии населенных пунктов работают сотрудники пожарной части.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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