27 мая 2025

Челябинцы за год до трибьют-шоу группы Queen скупили все билеты

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Концерт запланирован на 17 апреля 2026 года
Концерт запланирован на 17 апреля 2026 года Фото:

В Челябинске не осталось билетов на трибьют-шоу группы Queen «Богемская рапсодия», которое состоится только в апреле 2026 года. Сообщение о солд-ауте появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет» — уточняется на сайте ГЗК. Приобрести билеты через электронные сервисы больше невозможно.

Челябинцам обещают, что концерт будет наполнен живым вокалом и хитами легендарной группы. Среди них — We Will Rock You, The Show Must Go On идругие песни. На шоу «Богемская рапсодия» публику ждет выступление российского трибьют-коллектива RADIO QUEEN в сопровождении симфонического оркестра.

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В Челябинске не осталось билетов на трибьют-шоу группы Queen «Богемская рапсодия», которое состоится только в апреле 2026 года. Сообщение о солд-ауте появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет» — уточняется на сайте ГЗК. Приобрести билеты через электронные сервисы больше невозможно. Челябинцам обещают, что концерт будет наполнен живым вокалом и хитами легендарной группы. Среди них — We Will Rock You, The Show Must Go On идругие песни. На шоу «Богемская рапсодия» публику ждет выступление российского трибьют-коллектива RADIO QUEEN в сопровождении симфонического оркестра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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