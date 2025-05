Челябинцы за год до трибьют-шоу группы Queen скупили все билеты

28 мая 2025 в 10:44 Размер текста - 17 +

Концерт запланирован на 17 апреля 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске не осталось билетов на трибьют-шоу группы Queen «Богемская рапсодия», которое состоится только в апреле 2026 года. Сообщение о солд-ауте появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет» — уточняется на сайте ГЗК. Приобрести билеты через электронные сервисы больше невозможно. Челябинцам обещают, что концерт будет наполнен живым вокалом и хитами легендарной группы. Среди них — We Will Rock You, The Show Must Go On идругие песни. На шоу «Богемская рапсодия» публику ждет выступление российского трибьют-коллектива RADIO QUEEN в сопровождении симфонического оркестра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске не осталось билетов на трибьют-шоу группы Queen «Богемская рапсодия», которое состоится только в апреле 2026 года. Сообщение о солд-ауте появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет» — уточняется на сайте ГЗК. Приобрести билеты через электронные сервисы больше невозможно. Челябинцам обещают, что концерт будет наполнен живым вокалом и хитами легендарной группы. Среди них — We Will Rock You, The Show Must Go On идругие песни. На шоу «Богемская рапсодия» публику ждет выступление российского трибьют-коллектива RADIO QUEEN в сопровождении симфонического оркестра.