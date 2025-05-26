«Я так вижу»: как журналист URA.RU нарисовал орхидею в мастер-классе

В Челябинске прошел мастер-класс по рисовальным наброскам

27 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Мастер-класс по наброскам прошел на «Белом рынке» в Челябинске Фото: Илья Изотов © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе В Челябинске на «Белом рынке» на фестивале «Расцветай» в минувшие выходные каждый мог почувствовать себя художником и нарисовать если не шедевр, то греющую душу композицию. И ее не стыдно повесить в любой комнате вашего жилища. Кажется, все окружающие люди погружены в одну идею — что вкусненького поесть. Но среди разнообразия мировых кухонь есть стол, на котором все готово для творчества. Планшеты, плотная бумага, маркеры и творческое настроение. На мастер-классе собрались как взрослые, так и дети Фото: Илья Изотов © URA.RU Ведущая — Марина Алтухова — уральская художница, получившая диплом по направлению Fine Arts в Malaysian Institute of Art в Куала-Лумпуре, Малайзии в 2014 году. Пишет в соцсетях, работает в смешанных техниках и исследует темы теневой стороны личности, эскапизма, взаимоотношения современного человека с природой, феномен преднамеренного одиночества. На мастер-классе использовали обычную бумагу и спиртовые маркеры Фото: Илья Изотов © URA.RU Каждый из нас создавал свои неповторимые композиции на уроках рисования в начальных классах школы. Но в основном все сводилось к созданию образов карандашами или акварельной краской. И вот вдруг захотелось этот опыт повторить! И спиртовыми маркерами! «Наброски — это очень быстрые рисунки, но у каждого из нас будет своя скорость, и каждый делает в своем темпе. В набросках чаще всего используется бумага и другой пишущий предмет, и сегодня используем маркеры», — поясняет Марина. Инструкция получена — пытаюсь создать что-то похожее на произведение искусства. Крупные линии лепестков орхидеи, потом фон — и вот вроде все более-менее прилично получается. Прошу Марину меня сфоткать с результатами творчества. Сколько же таких просьб она уже слышала! Дальше задача усложняется — можно использовать три цвета, один из которых для создания фона. Кто-то рисует верхушку орхидеи, а кто-то — нижнюю часть с темно-зелеными листьями. И у всех очаровательный цветок получается по-разному, ведь кто-то фантазирует и добавляет к натуре что-то от себя. На мастер-классе создавали наброски — очень быстрые рисунки на бумаге Фото: Илья Изотов © URA.RU «Очень хорошая практика спонтанного рисунка — порисовать с ограничением времени в 5 минут, 10 минут. Этот навык позволяет научиться видеть главное и целое — отбрасывая детали и нюансы. Понравилась, как поработали с цветом, постепенно добавляя в рисунок новые цвета. Понравились идеи, которые предложила Марина и ее собственные рисунки в качестве референсов: индивидуальная оптика художника — это всегда интересно, любопытно на себя примерить, особенно если привыкаешь к совсем другой технике. Я вообще маркерами не рисую, а тут пришлось моментально сделать набросок забранной черной сеткой колонны корнера Белого рынка с каким-то искусственным деревом по соседству и нарисовать кафешку у туалета, причем вместе с туалетом — оказалось, что система освещения на потолке, неоновые вывески, стекло витрин и кафельная стенка — это прям отличная, очень графичная, фактура для спонтанного рисунка)) Спасибо Марине большое, классно провели эти полтора часа!», — рассказала после мастер класса ее участница Мария. А еще Марина может открыть много тайн профессионального рисования: для чего создается фон, зачем нужен эффект задвоения и рамка объекта. Следующий такой мастер-класс пройдет 31 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на «Белом рынке» на фестивале «Расцветай» в минувшие выходные каждый мог почувствовать себя художником и нарисовать если не шедевр, то греющую душу композицию. И ее не стыдно повесить в любой комнате вашего жилища. Кажется, все окружающие люди погружены в одну идею — что вкусненького поесть. Но среди разнообразия мировых кухонь есть стол, на котором все готово для творчества. Планшеты, плотная бумага, маркеры и творческое настроение. Ведущая — Марина Алтухова — уральская художница, получившая диплом по направлению Fine Arts в Malaysian Institute of Art в Куала-Лумпуре, Малайзии в 2014 году. Пишет в соцсетях, работает в смешанных техниках и исследует темы теневой стороны личности, эскапизма, взаимоотношения современного человека с природой, феномен преднамеренного одиночества. Каждый из нас создавал свои неповторимые композиции на уроках рисования в начальных классах школы. Но в основном все сводилось к созданию образов карандашами или акварельной краской. И вот вдруг захотелось этот опыт повторить! И спиртовыми маркерами! Инструкция получена — пытаюсь создать что-то похожее на произведение искусства. Крупные линии лепестков орхидеи, потом фон — и вот вроде все более-менее прилично получается. Прошу Марину меня сфоткать с результатами творчества. Сколько же таких просьб она уже слышала! Дальше задача усложняется — можно использовать три цвета, один из которых для создания фона. Кто-то рисует верхушку орхидеи, а кто-то — нижнюю часть с темно-зелеными листьями. И у всех очаровательный цветок получается по-разному, ведь кто-то фантазирует и добавляет к натуре что-то от себя. «Очень хорошая практика спонтанного рисунка — порисовать с ограничением времени в 5 минут, 10 минут. Этот навык позволяет научиться видеть главное и целое — отбрасывая детали и нюансы. Понравилась, как поработали с цветом, постепенно добавляя в рисунок новые цвета. Понравились идеи, которые предложила Марина и ее собственные рисунки в качестве референсов: индивидуальная оптика художника — это всегда интересно, любопытно на себя примерить, особенно если привыкаешь к совсем другой технике. Я вообще маркерами не рисую, а тут пришлось моментально сделать набросок забранной черной сеткой колонны корнера Белого рынка с каким-то искусственным деревом по соседству и нарисовать кафешку у туалета, причем вместе с туалетом — оказалось, что система освещения на потолке, неоновые вывески, стекло витрин и кафельная стенка — это прям отличная, очень графичная, фактура для спонтанного рисунка)) Спасибо Марине большое, классно провели эти полтора часа!», — рассказала после мастер класса ее участница Мария. А еще Марина может открыть много тайн профессионального рисования: для чего создается фон, зачем нужен эффект задвоения и рамка объекта. Следующий такой мастер-класс пройдет 31 мая.