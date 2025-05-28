Бабушка из Челябинска продала шубы с украшениями для покупки вещей бойцам СВО

Пенсионерка из Челябинска Байрамбике Хамитова, которая потеряла на спецоперации сына, продала шубы и украшения и отвезла на вырученные деньги гуманитарную помощь бойцам. 86-летняя челябинка рассказал URA.RU, что в середине июня повезет на передовую баранину.
«Мне самой ничего не надо. После смерти сына я на все выплаченные деньги накупила гуманитарной помощи. 18 раз уже ездила на передовую, в последний раз продала шубы и украшения», — рассказала женщина.
Челябинка уточнила, что сейчас она собирается на хадж в Саудовскую Аравию и наказала своим сельчанам, чтобы во время предстоящего праздника Курбан-байрам они зарезали барашков и заморозили мясо. Следующая поездка «за ленточку» у нее намечена 15-16 июня.
«Отвезу ребятам баранину и снова останусь там работать в госпитале в Макеевке», — поделилась своими планами пенсионерка. За помощь и отзывчивость бойцы прозвали ее «Божий одуванчик».
В середине апреля с волонтером встретился глава региона Алексей Текслер. Он рассказал, что челябинка помогает нашим бойцам всем, чем может. Когда ребята устают, она сама садится за руль и ведет машину с гуманитарной помощью дальше.
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