С самокатчика, задавившего пенсионерку в Челябинске, взыскивают 100 тысяч рублей

Прокурор требует взыскать с самокатчика, задавившего пенсионерку в Челябинске, 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Женщина обратилась с заявлением к прокурору района с просьбой защитить права в части компенсации морального вреда. Прокурор в интересах заявителя направил в суд исковое заявление о взыскании с 18-летнего местного жителя причиненного морального вреда в сумме 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Самокатчик задавил женщину 27 мая. От удара она получила рваную рану голени и ушиб голеностопа. По данному факту СК возбудил дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).
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