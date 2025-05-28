С самокатчика, задавившего пенсионерку в Челябинске, взыскивают 100 тысяч рублей

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Самокатчик причинил пенсионерке вред
Самокатчик причинил пенсионерке вред Фото:

Прокурор требует взыскать с самокатчика, задавившего пенсионерку в Челябинске, 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Женщина обратилась с заявлением к прокурору района с просьбой защитить права в части компенсации морального вреда. Прокурор в интересах заявителя направил в суд исковое заявление о взыскании с 18-летнего местного жителя причиненного морального вреда в сумме 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Самокатчик задавил женщину 27 мая. От удара она получила рваную рану голени и ушиб голеностопа. По данному факту СК возбудил дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

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Прокурор требует взыскать с самокатчика, задавившего пенсионерку в Челябинске, 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Женщина обратилась с заявлением к прокурору района с просьбой защитить права в части компенсации морального вреда. Прокурор в интересах заявителя направил в суд исковое заявление о взыскании с 18-летнего местного жителя причиненного морального вреда в сумме 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Самокатчик задавил женщину 27 мая. От удара она получила рваную рану голени и ушиб голеностопа. По данному факту СК возбудил дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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