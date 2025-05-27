27 мая 2025

В аэропорту Челябинска задержаны и отменены шесть московских рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет самолетов в Москву отменены из-за атаки БПЛА
Вылет самолетов в Москву отменены из-за атаки БПЛА Фото:

В аэропорту Челябинска задержаны четыре рейса, которые должны были улететь в Москву. Еще два рейса отменены, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Минувшей ночью Москву атаковали более 30 вражеских дронов

«Задержаны четыре рейса из Челябинска в Москву: ДР 414 авиакомпании „Победа“ должен был улететь в 05:20, перенесен на 10:00, ДР 6570 авиакомпании „Победа“ должен был улететь в 05:50, перенесен на 10:00, СУ 1093 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был улететь в 06:05 перенесен на 18:05, СУ 1533 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был улететь в 07:20, перенесен на 11:20», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. 

Еще два рейса отменены полностью. Планировалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» прилетит из Москвы в 11:35, вылетит обратно — в 12:30. 

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всю ночь и утро 28 мая пытались атаковать Москву и Подмосковье беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Было сбито 33 украинских дрона, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

В Челябинске массово задержаны рейсы в Москву
В Челябинске массово задержаны рейсы в Москву
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска задержаны четыре рейса, которые должны были улететь в Москву. Еще два рейса отменены, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Минувшей ночью Москву атаковали более 30 вражеских дронов.  «Задержаны четыре рейса из Челябинска в Москву: ДР 414 авиакомпании „Победа“ должен был улететь в 05:20, перенесен на 10:00, ДР 6570 авиакомпании „Победа“ должен был улететь в 05:50, перенесен на 10:00, СУ 1093 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был улететь в 06:05 перенесен на 18:05, СУ 1533 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был улететь в 07:20, перенесен на 11:20», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.  Еще два рейса отменены полностью. Планировалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» прилетит из Москвы в 11:35, вылетит обратно — в 12:30.  Вооруженные силы Украины (ВСУ) всю ночь и утро 28 мая пытались атаковать Москву и Подмосковье беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Было сбито 33 украинских дрона, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...