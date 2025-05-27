В аэропорту Челябинска задержаны и отменены шесть московских рейсов

В аэропорту Челябинска задержаны четыре рейса, которые должны были улететь в Москву. Еще два рейса отменены, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Минувшей ночью Москву атаковали более 30 вражеских дронов.
«Задержаны четыре рейса из Челябинска в Москву: ДР 414 авиакомпании „Победа“ должен был улететь в 05:20, перенесен на 10:00, ДР 6570 авиакомпании „Победа“ должен был улететь в 05:50, перенесен на 10:00, СУ 1093 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был улететь в 06:05 перенесен на 18:05, СУ 1533 авиакомпании „Аэрофлот“ должен был улететь в 07:20, перенесен на 11:20», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.
Еще два рейса отменены полностью. Планировалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» прилетит из Москвы в 11:35, вылетит обратно — в 12:30.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) всю ночь и утро 28 мая пытались атаковать Москву и Подмосковье беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Было сбито 33 украинских дрона, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
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