27 мая 2025

В Челябинскую область завезли 1200 тонн семечек из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Партия прошла контроль и отправлена к челябинскому производителю
Партия прошла контроль и отправлена к челябинскому производителю Фото:

В Челябинскую область завезли первую поставку семян подсолнечника из Китая в году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, стоимость партии весом 1200 тонн — около 200 млн рублей.

«В текущем году это первая поставка семян подсолнечника, оформленная в регионе. Убедившись в безопасности товара, таможенники оперативно провели контроль и выпустили товар», — сообщил начальник ведомства Михаил Пономарев.

Отбор проб и образцов таможенники провели совместно с Уральским Россельхознадзором. Более 50 контейнеров с семенами направили к одному из челябинских производителей.

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В Челябинскую область завезли первую поставку семян подсолнечника из Китая в году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, стоимость партии весом 1200 тонн — около 200 млн рублей. «В текущем году это первая поставка семян подсолнечника, оформленная в регионе. Убедившись в безопасности товара, таможенники оперативно провели контроль и выпустили товар», — сообщил начальник ведомства Михаил Пономарев. Отбор проб и образцов таможенники провели совместно с Уральским Россельхознадзором. Более 50 контейнеров с семенами направили к одному из челябинских производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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