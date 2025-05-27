В Челябинскую область завезли 1200 тонн семечек из Китая

В Челябинскую область завезли первую поставку семян подсолнечника из Китая в году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, стоимость партии весом 1200 тонн — около 200 млн рублей.
«В текущем году это первая поставка семян подсолнечника, оформленная в регионе. Убедившись в безопасности товара, таможенники оперативно провели контроль и выпустили товар», — сообщил начальник ведомства Михаил Пономарев.
Отбор проб и образцов таможенники провели совместно с Уральским Россельхознадзором. Более 50 контейнеров с семенами направили к одному из челябинских производителей.
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