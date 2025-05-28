В центре Челябинска ограничат проезд еще по одной улице. Схема

В Челябинске ограничат проезд на пересечении улиц Витебская и Татьяничевой
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Проезд будет закрыт на три дня
Проезд будет закрыт на три дня Фото:

Движение транспорта на пересечении улиц Витебская и Татьяничевой в Челябинске будет временно ограничено с 29 до 31 мая из-за строительства сетей водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«С 8 часов 29 мая до 18 часов 31 мая будет закрыто движение транспорта по улице Витебской напротив дома № 10 и улице Татьяничевой в районе дома № 3 в Челябинске. В связи с проведением работ по строительству сетей водоотведения „, — говорится в telegram-канале мэрии Челябинска. Водителей просят проявлять внимательность и выбирать альтернативные пути объезда на период проведения работ, чтобы избежать заторов. 

В Челябинске ранее частично перекрыли движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения начали действовать с 27 мая. 

Ограничение будет действовать до вечера 31 мая
Ограничение будет действовать до вечера 31 мая
Фото:

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Движение транспорта на пересечении улиц Витебская и Татьяничевой в Челябинске будет временно ограничено с 29 до 31 мая из-за строительства сетей водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «С 8 часов 29 мая до 18 часов 31 мая будет закрыто движение транспорта по улице Витебской напротив дома № 10 и улице Татьяничевой в районе дома № 3 в Челябинске. В связи с проведением работ по строительству сетей водоотведения „, — говорится в telegram-канале мэрии Челябинска. Водителей просят проявлять внимательность и выбирать альтернативные пути объезда на период проведения работ, чтобы избежать заторов.  В Челябинске ранее частично перекрыли движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения начали действовать с 27 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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