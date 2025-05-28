В Магнитогорске Росгвардия устроила погоню за самокатчиком. Видео

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Самокатчик ушел от погони
Самокатчик ушел от погони Фото:

В Магнитогорске экипаж Росгвардии устроил погоню за самокатчиком. Водитель электросамоката лихо снял «хвост».

«GTA в реальной жизни: парень на самокате угнал от полицейских в Магнитогорске. Место преступления: Зеленый Лог», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск».

Судя по кадрам, самокатчик смог развернуться и сбросить погоню. Сотрудник ведомства вылез из машины и пытался догнать нарушителя бегом. Автор видео болел за росгвардейца. 

"Беги, беги, беги! Догоняй ей", — подбадривал сотрудника очевидец. Но выиграть в скорости у того не получилось. 

URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Магнитогорске экипаж Росгвардии устроил погоню за самокатчиком. Водитель электросамоката лихо снял «хвост». «GTA в реальной жизни: парень на самокате угнал от полицейских в Магнитогорске. Место преступления: Зеленый Лог», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск». Судя по кадрам, самокатчик смог развернуться и сбросить погоню. Сотрудник ведомства вылез из машины и пытался догнать нарушителя бегом. Автор видео болел за росгвардейца.  "Беги, беги, беги! Догоняй ей", — подбадривал сотрудника очевидец. Но выиграть в скорости у того не получилось.  URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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