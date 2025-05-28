В Магнитогорске экипаж Росгвардии устроил погоню за самокатчиком. Водитель электросамоката лихо снял «хвост».
«GTA в реальной жизни: парень на самокате угнал от полицейских в Магнитогорске. Место преступления: Зеленый Лог», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск».
Судя по кадрам, самокатчик смог развернуться и сбросить погоню. Сотрудник ведомства вылез из машины и пытался догнать нарушителя бегом. Автор видео болел за росгвардейца.
"Беги, беги, беги! Догоняй ей", — подбадривал сотрудника очевидец. Но выиграть в скорости у того не получилось.
URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что уточнят информацию.
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