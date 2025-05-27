На выходных челябинским детям расскажут азы программирования и покажут шоу тигров. Афиша

Челябинским детям расскажут азы программирования и покажут шоу тигров

28 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске представят цирковую программу Ярослава Запашного Фото: Роман Наумов © URA.RU В Челябинске на выходные, 31 мая и 1 июня, для юных горожан подготовили мастер-класс по созданию игр в Roblox, фестивали песка и граффити, а также цирковое шоу с тиграми. В День защиты детей парки города превратятся в площадки для баскетбольных турниров, музыкальных концертов и других мероприятий. О том, где встретить лето и отдохнуть — в материале URA.RU. Мастер-классы Выходной день для юных челябинцев начнется мастер-класса по созданию игр в Roblox в компьютерной академии «TOP», который запланирован на 31 мая в 12:00. Дети от 7 до 14 лет освоят азы программирования, соберут кубик Рубика и познакомятся с 3D-принтерами. Вход свободный, но нужна регистрация. (6+) На Белом рынке 31 мая 13:00 в подростков ждет необычный мастер-класс по созданию автомобильных ароматов. Стоимость участия — 500 рублей. Занятие подходит для детей от 12 лет или младше — с родителями. Музыка и фестивали Творческие встречи пройдут для челябинцев на арт-фестивале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Парк «Сад Победы» 31 мая в 11:00 приглашает на концерт «Весенний хоровод» с выступлением творческих коллективов. Там же 1 июня в 12:00 на главной сцене стартует концерт «Лето в парке». Вход свободный. (0+) Возле ТРК «Горки» 31 мая в 16:00 состоится арт-фестиваль, гостей которого ждут площадки с граффити, встреча с творческими персонами, угощения и диджей-сеты. (0+) Традиционно, 1 июня, в горсаду имени Пушкина открывается площадка фестиваля песочных скульптур. С 1 июня по 1 октября можно бесплатно любоваться удивительными композициями из песка и глины. (0+) Цирк Запашного и турнир по баскетболу Праздник «Леброша BOOM» пройдет 1 июня в рамках фестиваля «Единорожок» в парке Гагарина. В программе: семейный турнир, женская баскет-лига, чемпионат по броскам, выход челябинских баскетбольных школ, детский турнир, который устроят на Алом поле. Кроме того, будет организован благотворительный медиатурнир. Посещение бесплатное. (0+) Длительность представления почти три часа Фото: Роман Наумов © URA.RU Во дворце спорта «Юность» 31 мая в 17:00 и 1 июня в 13:00 состоится представление цирковой программы Ярослава Запашного с аттракционом «Тигры на земле и в воздухе». Челябинцев ждет шоу с участием дрессированных тигров, воздушных гимнастов, жонглеров и клоунов. На сцене выступят заслуженные артисты РФ и лауреаты международных фестивалей. Стоимость билетов — от 1000 рублей. (0+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходные, 31 мая и 1 июня, для юных горожан подготовили мастер-класс по созданию игр в Roblox, фестивали песка и граффити, а также цирковое шоу с тиграми. В День защиты детей парки города превратятся в площадки для баскетбольных турниров, музыкальных концертов и других мероприятий. О том, где встретить лето и отдохнуть — в материале URA.RU. Выходной день для юных челябинцев начнется мастер-класса по созданию игр в Roblox в компьютерной академии «TOP», который запланирован на 31 мая в 12:00. Дети от 7 до 14 лет освоят азы программирования, соберут кубик Рубика и познакомятся с 3D-принтерами. Вход свободный, но нужна регистрация. (6+) На Белом рынке 31 мая 13:00 в подростков ждет необычный мастер-класс по созданию автомобильных ароматов. Стоимость участия — 500 рублей. Занятие подходит для детей от 12 лет или младше — с родителями. Парк «Сад Победы» 31 мая в 11:00 приглашает на концерт «Весенний хоровод» с выступлением творческих коллективов. Там же 1 июня в 12:00 на главной сцене стартует концерт «Лето в парке». Вход свободный. (0+) Возле ТРК «Горки» 31 мая в 16:00 состоится арт-фестиваль, гостей которого ждут площадки с граффити, встреча с творческими персонами, угощения и диджей-сеты. (0+) Традиционно, 1 июня, в горсаду имени Пушкина открывается площадка фестиваля песочных скульптур. С 1 июня по 1 октября можно бесплатно любоваться удивительными композициями из песка и глины. (0+) Праздник «Леброша BOOM» пройдет 1 июня в рамках фестиваля «Единорожок» в парке Гагарина. В программе: семейный турнир, женская баскет-лига, чемпионат по броскам, выход челябинских баскетбольных школ, детский турнир, который устроят на Алом поле. Кроме того, будет организован благотворительный медиатурнир. Посещение бесплатное. (0+) Во дворце спорта «Юность» 31 мая в 17:00 и 1 июня в 13:00 состоится представление цирковой программы Ярослава Запашного с аттракционом «Тигры на земле и в воздухе». Челябинцев ждет шоу с участием дрессированных тигров, воздушных гимнастов, жонглеров и клоунов. На сцене выступят заслуженные артисты РФ и лауреаты международных фестивалей. Стоимость билетов — от 1000 рублей. (0+)