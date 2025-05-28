Волонтеры одержали абсолютную победу на праймериз ЕР в Магнитогорске

По итогам предварительного голосования «Единой России» в горсобрание Магнитогорска Челябинской области победу на всех 30 избирательных округах одержали волонтеры местной организации ветеранов. Информация об этом содержится на сайте праймериз.
«Все 30 победителей праймериз являются волонтерами городской общественной организации ветеранов Афганистана, Чечни и СВО. При этом 22 из них являются действующими депутатами горсобрания. 26 волонтеров — мужчины, четверо — женщины», — сообщается на сайте.
Заместитель председателя правления ветеранской организации по общим вопросам Ильдар Габдрахманов объяснил корреспонденту URA.RU победу представителей организации тем, что работа организации объединила многих жителей Магнитогорска. По его словам, работе по сбору гуманитарной помощи для фронта уделяют время и силы и депутаты, и просто неравнодушные граждане. Многие делятся своими средствами. При этом уточнить, сколько добровольцев работают в организации, Габдрахманов затруднился. По его словам, у них столько работы, что заниматься бюрократией им просто некогда.
Праймериз «Единой России» проводились с 19 по 24 мая. По их итогам определится, кто из кандидатов будет выдвинут от этой партии на выборах в сентябре. Всего в регионе пройдут 38 избирательных кампаний — 37 муниципальных, а также выборы в заксобрание региона.
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