27 мая 2025

В Миассе спасатели эвакуировали подростка с острова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка эвакуировали на лодке
Подростка эвакуировали на лодке Фото:

В городе Миассе Челябинской области спасатели эвакуировали 15-летнего подростка с острова на берег Поликарповского пруда. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. 

«На пульт дежурного Миасского отряда областной ПСС поступило сообщение о необходимости эвакуировать подростка с острова в Поликарповском пруду. Спасатели, прибыв на место, при помощи лодки „АЭРО“ транспортировали 15-летнего подростка до берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Двое подростков и один 18-летний парень решили поплавать. Один парень доплыл до острова, который расположен в 300 метрах от берег, а обратно вернуться не смог. Тогда друзья решили вызвать спасателей. 

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В городе Миассе Челябинской области спасатели эвакуировали 15-летнего подростка с острова на берег Поликарповского пруда. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.  «На пульт дежурного Миасского отряда областной ПСС поступило сообщение о необходимости эвакуировать подростка с острова в Поликарповском пруду. Спасатели, прибыв на место, при помощи лодки „АЭРО“ транспортировали 15-летнего подростка до берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Двое подростков и один 18-летний парень решили поплавать. Один парень доплыл до острова, который расположен в 300 метрах от берег, а обратно вернуться не смог. Тогда друзья решили вызвать спасателей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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