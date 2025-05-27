В городе Миассе Челябинской области спасатели эвакуировали 15-летнего подростка с острова на берег Поликарповского пруда. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«На пульт дежурного Миасского отряда областной ПСС поступило сообщение о необходимости эвакуировать подростка с острова в Поликарповском пруду. Спасатели, прибыв на место, при помощи лодки „АЭРО“ транспортировали 15-летнего подростка до берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Двое подростков и один 18-летний парень решили поплавать. Один парень доплыл до острова, который расположен в 300 метрах от берег, а обратно вернуться не смог. Тогда друзья решили вызвать спасателей.
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