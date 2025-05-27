Челябинский троллейбус «Синара» теперь будет возить пассажиров в Калуге. Об этом URA.RU сообщил руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин.
«Компания развивает такой формат взаимодействия с потенциальными потребителями нашего продукта как тестовая обкатка. Видеть технику на специализированной выставке — одно, а испытать ее в условиях города и получить отзывы от его жителей — совершенно другое. Это позволяет более предметно взаимодействовать с местными перевозчиками и развивать производственные компетенции, так как каждый российский город — это уникальная инфраструктура и нетиповые параметры эксплуатации подвижного состава. Сегодня троллейбусы „Синара“ перевозят пассажиров на регулярных рейсах в шести российских городах. Еще в двух — Нижнем Новгороде и Калуге — проводится тестовая эксплуатация», — отметил Таболин.
На торжественном запуске первого челябинского троллейбуса в Калуге присутствовали городской голова Дмитрий Денисов, заместитель генерального директора Группы Синара Антон Зубихин и генеральный директор «Синара-ГМ» Сергей Шунин. Троллейбус «Синара-6254» имеет автономный ход до 30 километров и современные системы климат-контроля и безопасности.
Троллейбус, отправленный в Калугу, имеет уникальный дизайн. Его корпус выполнен в красном цвете и украшен символикой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Если техника придется калужанам по душе, в будущем возможны поставки в Калугу большего количества такой техники.
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