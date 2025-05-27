Жителей челябинского города пригласили на озеро, в котором нельзя купаться

В Копейске (Челябинская область) место для отдыха горожан оборудовали на берегу озера, в котором запрещено купание. Информацию о местах летнего отдыха опубликовала пресс-служба мэрии.
«В текущем году организовано место массового отдыха на озере Шелюгино поселка Потанино. Данное место отдыха благоустроено и оборудовано всем необходимым инвентарем для принятия солнечных ванн и занятий спортивными играми. Ввиду несоответствия воды озера Шелюгино санитарным нормам, купание на данном водоеме запрещено», — сообщили в мэрии.
Пляжный сезон в Копейске продлится с 1 июня до 31 августа. В городе готовы к открытию четыре пляжа: на водоеме карьера «Песочный» в поселке Железнодорожный, на водоеме карьера «Песчаный», центр семейного отдыха (Озеро Маховое, Троицкий тракт), на водоеме «Бассейка» в поселке Советов и на водоеме карьера поселка Потанино, база отдыха «Русские бани».
Озеро Шелюгино считается загрязненным, поскольку с него сбрасываются канализационные стоки поселков, расположенных в северной части Копейска. Стоки основной части города сбрасываются в озеро Курлады, купание в котором также не рекомендуется.
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