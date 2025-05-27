Мэрия Челябинска заплатит бывшей фирме экс-губернатора за отмену контракта

Мэрия Челябинска заплатит деньги бывшей компании экс-губернатора Бориса Дубровского «Синай» за отмененный контракт. Как следует из решения арбитражного суда, договор заключался на разработку проектно-сметной документации под детский сад. Но работе помешали коммуникации на участке.
«Первоначальные исковые требования удовлетворить. Расторгнуть заключенный между Управлением капитального строительства администрации Челябинска (УКС) и ООО „Синай“ муниципальный контракт. Встречные исковые требования удовлетворить частично», — заявлено в судебном решении.
Контракт стороны заключили 9 ноября 2023 года, однако уже 21 ноября выяснилось, что выполнить его невозможно. На земельном участке Тракторозаводского района обнаружилось много труб, а балансодержателей сети хозяйственно-бытового водоснабжения установить не получилось.
Как только сложности возникли, стороны договорились приостановить работы. Управление запланировало стройку на двух других участках. Однако сложности не отступали: один из наделов оказался снятым с кадастрового учета. В июне 2024 года, между тем, закончился контракт. УКС подготовил проект нового распоряжения, но юристы мэрии настояли на расторжении документа. Поводом стало значительное изменение условий контракта: проектно-изыскательские работы на объекте не будут соответствовать описанию объекта закупки.
Прекратить взаимоотношения стороны не возражали. Спор возник вокруг компенсации расходов. Представители «Синая» заявили, что при заключении контракта уплатили комиссии и содержали сотрудника. Всего фирма потребовала выплатить ей 44 тысячи убытков. Суд снизил этот платеж до 30,3 тысячи, пересчитав расходы на зарплату.
«Решение суда нас удовлетворило. Жалобу подавать не планируем. В настоящий момент решается вопрос о перепроектировании объекта», — пояснили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии. Такой же ответ дала вторая сторона.
«Синай» принадлежала Дубровскому до июня 2018 года. Став губернатором, он передал компанию сыну Александру. Однако с июля 2020 года 100-процентный пакет принадлежит, согласно данным СБИС, Константину Переверзеву. Последнего называют однокурсником Дубровского-младшего. На него семья записала также ряд других своих активов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы ожидаются и будут опубликованы по мере поступления.
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