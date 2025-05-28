Суд оставил в СИЗО фигуранта уголовного скандала в челябинском фонде капремонта

Челябинский облсуд оставил в СИЗО бывшего депутата областного парламента Илью Бархатова, проходящего по делу о коррупции в стенах регионального фонда капремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Адвокат Бархатова в своей апелляционной жалобе указывал, что следствием не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что его подзащитный может скрыться от органов следствия. Он просил изменить меру пресечения, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.
Бархатов был задержан сотрудниками ФСБ на территории Ростовской области. Вместе с ним взяли и бывшего начальника отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина. Уехав из области, они возглавили ГК «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОНБАССА».
Обвинения касаются их работы в Челябинской области. По версии следствия, находясь на постах, они за деньги оказали содействие местному коммерсанту в заключении более 30 контрактов на выполнение работ по капремонту многоэтажных домов стоимостью свыше 100 млн рублей.
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