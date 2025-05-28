Суд оставил в СИЗО фигуранта уголовного скандала в челябинском фонде капремонта

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Илья Бархатов останется в СИЗО до середины августа
Илья Бархатов останется в СИЗО до середины августа Фото:

Челябинский облсуд оставил в СИЗО бывшего депутата областного парламента Илью Бархатова, проходящего по делу о коррупции в стенах регионального фонда капремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Адвокат Бархатова в своей апелляционной жалобе указывал, что следствием не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что его подзащитный может скрыться от органов следствия. Он просил изменить меру пресечения, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.

Бархатов был задержан сотрудниками ФСБ на территории Ростовской области. Вместе с ним взяли и бывшего начальника отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина. Уехав из области, они возглавили ГК «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОНБАССА».

Обвинения касаются их работы в Челябинской области. По версии следствия, находясь на постах, они за деньги оказали содействие местному коммерсанту в заключении более 30 контрактов на выполнение работ по капремонту многоэтажных домов стоимостью свыше 100 млн рублей.

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Челябинский облсуд оставил в СИЗО бывшего депутата областного парламента Илью Бархатова, проходящего по делу о коррупции в стенах регионального фонда капремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Адвокат Бархатова в своей апелляционной жалобе указывал, что следствием не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что его подзащитный может скрыться от органов следствия. Он просил изменить меру пресечения, но суд оставил его жалобу без удовлетворения. Бархатов был задержан сотрудниками ФСБ на территории Ростовской области. Вместе с ним взяли и бывшего начальника отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина. Уехав из области, они возглавили ГК «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОНБАССА». Обвинения касаются их работы в Челябинской области. По версии следствия, находясь на постах, они за деньги оказали содействие местному коммерсанту в заключении более 30 контрактов на выполнение работ по капремонту многоэтажных домов стоимостью свыше 100 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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