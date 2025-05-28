Текслер потребовал обеспечить безопасный отдых в лагерях Челябинской области

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Челябинские лагеря готовы принять детей
Челябинские лагеря готовы принять детей Фото:

В Челябинской области усилят меры безопасности в детских лагерях, чтобы обеспечить безопасный отдых. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба главы региона.

«Необходимо убедиться в соблюдении всех правил противопожарной защиты во всех лагерях и зонах массового пребывания детей. А особое внимание прошу уделить наличию и исправности пожарных гидрантов, работе системы оповещения, состоянию путей эвакуации и профилактических мероприятий среди персонала и детей», — подчеркнул Текслер. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

В ходе заседания участники обсудили готовность инфраструктуры, организацию питания и меры по обеспечению санитарной, медицинской, противопожарной и антитеррористической безопасности в 793 лагерях, которые планируется открыть этим летом. Для объектов, расположенных вблизи леса, разработаны специальные паспорта пожарной безопасности. В палаточных лагерях вводят дополнительные требования к оснащению автономными дымовыми извещателями и системами оповещения.

По данным властей, в 2024 году не было выявлено ни одного случая открытия несанкционированных лагерей, и эта практика должна сохраниться в 2025 году, отметил Текслер. Все организации с местами для купания прошли проверку пляжей и подали уведомления в надзорные органы. Глава региона поручил главам муниципалитетов лично контролировать ситуацию в лагерях на протяжении всего летнего сезона.

В Челябинской области около 10 000 детей могут получить бесплатные путевки в круглогодичные санатории и загородные лагеря. О том, кому положены такие путевки, ранее URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсоца.

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В Челябинской области усилят меры безопасности в детских лагерях, чтобы обеспечить безопасный отдых. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба главы региона. «Необходимо убедиться в соблюдении всех правил противопожарной защиты во всех лагерях и зонах массового пребывания детей. А особое внимание прошу уделить наличию и исправности пожарных гидрантов, работе системы оповещения, состоянию путей эвакуации и профилактических мероприятий среди персонала и детей», — подчеркнул Текслер. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.  В ходе заседания участники обсудили готовность инфраструктуры, организацию питания и меры по обеспечению санитарной, медицинской, противопожарной и антитеррористической безопасности в 793 лагерях, которые планируется открыть этим летом. Для объектов, расположенных вблизи леса, разработаны специальные паспорта пожарной безопасности. В палаточных лагерях вводят дополнительные требования к оснащению автономными дымовыми извещателями и системами оповещения. По данным властей, в 2024 году не было выявлено ни одного случая открытия несанкционированных лагерей, и эта практика должна сохраниться в 2025 году, отметил Текслер. Все организации с местами для купания прошли проверку пляжей и подали уведомления в надзорные органы. Глава региона поручил главам муниципалитетов лично контролировать ситуацию в лагерях на протяжении всего летнего сезона. В Челябинской области около 10 000 детей могут получить бесплатные путевки в круглогодичные санатории и загородные лагеря. О том, кому положены такие путевки, ранее URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсоца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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