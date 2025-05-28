В Челябинской области создали банк вакансий для ветеранов спецоперации с зарплатой от 70 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Александр Шегуров.
«в Челябинской области для участников СВО мы создали специализированный банк вакансий. В нем 1904 вакансии из 32 муниципалитетов. Банк вакансий с заработной платой свыше 70 тысяч рублей», — сообщил Шегуров во время пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».
В банке есть вакансии для ранее осужденных участников СВО, а также отдельно для инвалидов. Муниципалитеты региона, которые включились в эту работу, предлагают вакансии с предоставлением жилья, добавил Шегуров.
«Убежден, самое лучшее для ресоциализации участников СВО — это трудоустройство. Регион много делает для этого», — добавил он. В частности, в регионе развивается институт наставничества. А одна из федеральных мер поддержки предполагает компенсацию на затраты для организации рабочего места для инвалида-участника СВО. Размер компенсации составляет 200 тысяч рублей. «Ждем предприятия, которые готовы трудоустроить участников СВО. Предприятиям окажем всю помощь. Ждем и участников СВО, которые смогут пройти бесплатное обучение и работать по выбранному направлению», — добавил Шегуров.
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