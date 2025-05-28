В курортном челябинском городе строят самый высокий ЖК комфорт-класса. Фото

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Первый 11-этажный дом в ЖК возведут в первом квартале 2026 года
Первый 11-этажный дом в ЖК возведут в первом квартале 2026 года Фото:

В Миассе Челябинской области застройщик ООО СЗ «Би.Ай.Ди Групп» возводит самый высокий ЖК в городе. Комплекс состоит из двух домов комфорт-класса, один из которых — 17-этажный. Возвести первое жилое 11-этажное здание девелопер планирует в третьем квартале 2026 года.

«Застройщик ООО СЗ „Би.Ай.Ди Групп“ возведет в Миассе Челябинской области ЖК „Ильменский“. Одно здание будет 11-этажным, другое — 17-этажным. Сейчас строят первое здание комфорт-класса», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как сообщается на сайте, в жилом комплексе будут как квартиры-студии, так и четырехкомнатное жилье. Также в ЖК будет собственная котельная. Комплекс расположится на территории с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности — главный ТРК Миасса, школы, больницы и магазины.

Первый 11-этажный дом на 72 квартиры возведут на улице Лихачева, в доме будет два подъезда и четыре лифта. Общая жилплощадь дома составит 3 500 метров. На придомовой территории будет 42 места для автопарковки. Рядом с ЖК появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора.

Комплекс состоит из двух домов комфорт-класса, один из которых - семнадцатиэтажный
Комплекс состоит из двух домов комфорт-класса, один из которых - семнадцатиэтажный
Фото:
Сейчас строят первое здание в ЖК комфорт-класса
Сейчас строят первое здание в ЖК комфорт-класса
Фото:

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В Миассе Челябинской области застройщик ООО СЗ «Би.Ай.Ди Групп» возводит самый высокий ЖК в городе. Комплекс состоит из двух домов комфорт-класса, один из которых — 17-этажный. Возвести первое жилое 11-этажное здание девелопер планирует в третьем квартале 2026 года. «Застройщик ООО СЗ „Би.Ай.Ди Групп“ возведет в Миассе Челябинской области ЖК „Ильменский“. Одно здание будет 11-этажным, другое — 17-этажным. Сейчас строят первое здание комфорт-класса», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как сообщается на сайте, в жилом комплексе будут как квартиры-студии, так и четырехкомнатное жилье. Также в ЖК будет собственная котельная. Комплекс расположится на территории с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности — главный ТРК Миасса, школы, больницы и магазины. Первый 11-этажный дом на 72 квартиры возведут на улице Лихачева, в доме будет два подъезда и четыре лифта. Общая жилплощадь дома составит 3 500 метров. На придомовой территории будет 42 места для автопарковки. Рядом с ЖК появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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