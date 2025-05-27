Замглавврача в Верхнем Уфалее, попавшаяся на взятке от призывника, не смогла вернуть авто и деньги

Челябинский областной суд оставил в силе постановление об аресте имущества, принадлежащего заместителю главного врача больницы в Верхнем Уфалее Анне Стародумовой, попавшейся на взятке от призывника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Анны Стародумовой. Постановление Верхнеуфалейского горсуда, которым на имущество обвиняемой наложен арест, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Под арестом остались два автомобиля и денежные средства Стародумовой. В случае обвинительного приговора арест может быть сохранен. Пока же расследование по делу продолжается.
Стародумова была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону в конце января. Она попалась на взятке от призывника. За это она «отмазывала» его от службы.
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