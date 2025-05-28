Из Челябинска в Калининград запускают сезонный поезд

Из Челябинска в Калининград на поезде в июне запускают сезонный поезд через Литву. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Запускаем сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск. Российские транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.
Поезд будет курсировать с июня по сентябрь. Из Калининграда он отправляется по понедельникам в 09:55, из Челябинска по четвергам в 21:35. Везде указано местное время. Поезд проследует через Уфу, Пензу, Тулу, Минск. Состав сформирован из комфортных плацкартных и купейных вагонов.
Из Челябинска ранее отправился первый поезд до Крыма. Пассажирский поезд «Таврия» №193/194 в 2025 году впервые включает остановку в городе Балаково Саратовской области, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!