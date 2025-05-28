В Коркино пожилой водитель на скорости влетел в стену и погиб. Видео

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Обстоятельства происшествия выясняются
Обстоятельства происшествия выясняются Фото:

В городе Коркино Челябинской области 59-летний водитель на скорости влетел в здание по улице Фестивальная, 1 и погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

«28 мая в 12:33 по улице Фестивальная у дома №1, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1966 года рождения, управлявший автомобилем „Лада 21099“ совершил наезд на здание», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Остальные обстоятельства инцидента выясняются, сообщил врио начальника отделения «Коркинский» Евгений Шайдуллин. 

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В городе Коркино Челябинской области 59-летний водитель на скорости влетел в здание по улице Фестивальная, 1 и погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «28 мая в 12:33 по улице Фестивальная у дома №1, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1966 года рождения, управлявший автомобилем „Лада 21099“ совершил наезд на здание», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Остальные обстоятельства инцидента выясняются, сообщил врио начальника отделения «Коркинский» Евгений Шайдуллин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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