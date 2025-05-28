В городе Коркино Челябинской области 59-летний водитель на скорости влетел в здание по улице Фестивальная, 1 и погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
«28 мая в 12:33 по улице Фестивальная у дома №1, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1966 года рождения, управлявший автомобилем „Лада 21099“ совершил наезд на здание», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Остальные обстоятельства инцидента выясняются, сообщил врио начальника отделения «Коркинский» Евгений Шайдуллин.
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