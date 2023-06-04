04 июня 2023

«Коммерсант»: телевизоры для РФ соберут в Польше

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Завод LG в Млаве начал адаптировать Smart TV под рынок РФ Фото:
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Польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт (программное обеспечение — прим. ред. URA.RU) для Smart TV, адаптированный под рынок РФ. Об этом сообщили источники на рынке электроники.

Польский завод LG, который после начала спецоперации на Украине остановил официальные поставки в РФ и производство в Подмосковье, начал устанавливать на телевизоры софт Smart TV для России, передает «Коммерсанту» источник. Он добавил, что телевизоры официально ввозятся в Белоруссию, откуда поступают в РФ по параллельному импорту.

Также источники отметили, что на поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника «Алиса». Юристы говорят, что установка софта не нарушает санкции, но это может создать некоторые проблемы для страны в будущем.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил о том, что правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в стране. На сегодняшний день сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения.

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Польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт (программное обеспечение — прим. ред. URA.RU) для Smart TV, адаптированный под рынок РФ. Об этом сообщили источники на рынке электроники. Польский завод LG, который после начала спецоперации на Украине остановил официальные поставки в РФ и производство в Подмосковье, начал устанавливать на телевизоры софт Smart TV для России, передает «Коммерсанту» источник. Он добавил, что телевизоры официально ввозятся в Белоруссию, откуда поступают в РФ по параллельному импорту. Также источники отметили, что на поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника «Алиса». Юристы говорят, что установка софта не нарушает санкции, но это может создать некоторые проблемы для страны в будущем. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил о том, что правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в стране. На сегодняшний день сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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