«Коммерсант»: телевизоры для РФ соберут в Польше

05 июня 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Завод LG в Млаве начал адаптировать Smart TV под рынок РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт (программное обеспечение — прим. ред. URA.RU) для Smart TV, адаптированный под рынок РФ. Об этом сообщили источники на рынке электроники. Польский завод LG, который после начала спецоперации на Украине остановил официальные поставки в РФ и производство в Подмосковье, начал устанавливать на телевизоры софт Smart TV для России, передает « Коммерсанту » источник. Он добавил, что телевизоры официально ввозятся в Белоруссию, откуда поступают в РФ по параллельному импорту. Также источники отметили, что на поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника «Алиса». Юристы говорят, что установка софта не нарушает санкции, но это может создать некоторые проблемы для страны в будущем. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил о том, что правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в стране. На сегодняшний день сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения.

Польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт (программное обеспечение — прим. ред. URA.RU) для Smart TV, адаптированный под рынок РФ. Об этом сообщили источники на рынке электроники. Польский завод LG, который после начала спецоперации на Украине остановил официальные поставки в РФ и производство в Подмосковье, начал устанавливать на телевизоры софт Smart TV для России, передает «Коммерсанту» источник. Он добавил, что телевизоры официально ввозятся в Белоруссию, откуда поступают в РФ по параллельному импорту. Также источники отметили, что на поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника «Алиса». Юристы говорят, что установка софта не нарушает санкции, но это может создать некоторые проблемы для страны в будущем. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил о том, что правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в стране. На сегодняшний день сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения.