Патрушев: Россия не собирается изолироваться от Запада

Обеспечение технологического суверенитета России не означает изоляцию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Сегодня он проводит совещание с участием губернаторов и федеральных министров, добиваясь координации усилий власти, науки и бизнеса для проведения новой модернизации страны.
«Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становится надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченное, прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит корреспондент URA.RU с мероприятия.
Секретарь Совбеза РФ сообщил, что правительством России принимаются меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в России, сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. «Начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности», — уточнил Патрушев.
Патрушев посетил Челябинск 16 февраля. В ходе визита он посетил машиностроительный завод, который вход в группу АО «КОНАР». Основной целью визита стало совещание по вопросам национальной безопасности России. В ходе него также обсуждался технологический суверенитет страны.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!