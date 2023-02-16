Патрушев: Россия не собирается изолироваться от Запада

16 февраля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Кабмин РФ продолжает снижать угрозы, связанные с уходом иностранных компаний, заявил Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Обеспечение технологического суверенитета России не означает изоляцию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Сегодня он проводит совещание с участием губернаторов и федеральных министров, добиваясь координации усилий власти, науки и бизнеса для проведения новой модернизации страны. «Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становится надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченное, прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит корреспондент URA.RU с мероприятия. Секретарь Совбеза РФ сообщил, что правительством России принимаются меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в России, сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. «Начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности», — уточнил Патрушев. Патрушев посетил Челябинск 16 февраля. В ходе визита он посетил машиностроительный завод, который вход в группу АО «КОНАР». Основной целью визита стало совещание по вопросам национальной безопасности России. В ходе него также обсуждался технологический суверенитет страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обеспечение технологического суверенитета России не означает изоляцию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Сегодня он проводит совещание с участием губернаторов и федеральных министров, добиваясь координации усилий власти, науки и бизнеса для проведения новой модернизации страны. «Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становится надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченное, прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит корреспондент URA.RU с мероприятия. Секретарь Совбеза РФ сообщил, что правительством России принимаются меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в России, сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. «Начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности», — уточнил Патрушев. Патрушев посетил Челябинск 16 февраля. В ходе визита он посетил машиностроительный завод, который вход в группу АО «КОНАР». Основной целью визита стало совещание по вопросам национальной безопасности России. В ходе него также обсуждался технологический суверенитет страны.