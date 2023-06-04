В ЯНАО мэрия опровергла слухи о строительстве парковки у горсуда

В мэрии Ноябрьска отрицают строительство автопарковки у здания городского суда

05 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Власти Ноябрьска ответили возмущенным горожанам на жалобу о строительстве парковки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В мэрии Ноябрьска (ЯНАО) опровергли сообщение о строительстве парковки для сотрудников городского суда, появившееся в местных группах в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Мы не строим стоянку. В рамках капитального ремонта улицы Мира, чтобы избежать в дальнейшем просадки дорожного покрытия, необходимо повести ремонт сетей», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Ноябрьска. Сообщение о строительстве парковки для сотрудников суда появилось в telegram-канале NSK утром 5 июня. Автор поста возмутился тем, что строительство связано с выкорчевыванием деревьев и уничтожении газона. В администрации пояснили, что при осуществлении проводимых работ невозможна полная пересадка деревьев, но предпринимаются все необходимые меры, чтобы вред для зеленых насаждений был минимальным. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске начался сезон строительства и реконструкции дорожных сетей. По улице Мира ограничено движение автотранспорта от Советской до Ленина.

В мэрии Ноябрьска (ЯНАО) опровергли сообщение о строительстве парковки для сотрудников городского суда, появившееся в местных группах в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Мы не строим стоянку. В рамках капитального ремонта улицы Мира, чтобы избежать в дальнейшем просадки дорожного покрытия, необходимо повести ремонт сетей», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Ноябрьска. Сообщение о строительстве парковки для сотрудников суда появилось в telegram-канале NSK утром 5 июня. Автор поста возмутился тем, что строительство связано с выкорчевыванием деревьев и уничтожении газона. В администрации пояснили, что при осуществлении проводимых работ невозможна полная пересадка деревьев, но предпринимаются все необходимые меры, чтобы вред для зеленых насаждений был минимальным. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске начался сезон строительства и реконструкции дорожных сетей. По улице Мира ограничено движение автотранспорта от Советской до Ленина.