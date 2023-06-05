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В ЯНАО собирают макулатуру, чтобы помочь бойцам СВО. Фото

В ЯНАО собирают макулатуру, чтобы на вырученные средства помочь бойцам СВО
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, библиотека, книги, макулатура
Образовательные учреждения Муравленко помогают казачьей дружине в сборе макулатуры Фото:

Образовательные учреждения Муравленко (ЯНАО) собирают макулатуру, чтобы отдать их перерабатываться на заводы. Вырученные с этого деньги отправят ребятам, которые находятся в зоне СВО. Об этом рассказала администрация города в telegram-канале.

«Образовательные учреждения Муравленко помогают казачьей дружине в сборе макулатуры. Бумага идет на завод в другой город. Собранные средства казаки направят нашим ребятам находящимся в зоне СВО», — пишут в администрации.

Ранее пятиклассники из Лабытнанги (ЯНАО) изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам на СВО. Школьники решили закончить год патриотично и в последние учебные дни доставили свечи ручной работы в штаб взаимопомощи «МыВместе» на базе местного отделения «Единой России».

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Образовательные учреждения Муравленко (ЯНАО) собирают макулатуру, чтобы отдать их перерабатываться на заводы. Вырученные с этого деньги отправят ребятам, которые находятся в зоне СВО. Об этом рассказала администрация города в telegram-канале. «Образовательные учреждения Муравленко помогают казачьей дружине в сборе макулатуры. Бумага идет на завод в другой город. Собранные средства казаки направят нашим ребятам находящимся в зоне СВО», — пишут в администрации. Ранее пятиклассники из Лабытнанги (ЯНАО) изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам на СВО. Школьники решили закончить год патриотично и в последние учебные дни доставили свечи ручной работы в штаб взаимопомощи «МыВместе» на базе местного отделения «Единой России».
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