05 июня 2023

В ЯНАО водитель иномарки сбил девятилетнего велосипедиста. Видео

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Повседневная жизнь, весна. Москва, ребенок, мальчик, велосипед, дорога
В Губкинском водитель Kia Rio сбил велосипедиста 2014 года рождения Фото:

В Губкинском (ЯНАО) водитель Kia Rio сбил девятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. О происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.

«Около 15 часов в Губкинском 48-летний горожанин, управляя автомобилем Kia Rio, во время движения в жилой зоне наехал на велосипедиста 2014 года рождения. Юный велосипедист доставлен в медицинское учреждение с переломами», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят родителей усилить контроль над детьми во время школьных каникул.

Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала»

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В Губкинском (ЯНАО) водитель Kia Rio сбил девятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. О происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО. «Около 15 часов в Губкинском 48-летний горожанин, управляя автомобилем Kia Rio, во время движения в жилой зоне наехал на велосипедиста 2014 года рождения. Юный велосипедист доставлен в медицинское учреждение с переломами», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят родителей усилить контроль над детьми во время школьных каникул. Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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