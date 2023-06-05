В ЯНАО водитель иномарки сбил девятилетнего велосипедиста. Видео

06 июня 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В Губкинском водитель Kia Rio сбил велосипедиста 2014 года рождения Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) водитель Kia Rio сбил девятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. О происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО. «Около 15 часов в Губкинском 48-летний горожанин, управляя автомобилем Kia Rio, во время движения в жилой зоне наехал на велосипедиста 2014 года рождения. Юный велосипедист доставлен в медицинское учреждение с переломами», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят родителей усилить контроль над детьми во время школьных каникул. Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала»

В Губкинском (ЯНАО) водитель Kia Rio сбил девятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. О происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО. «Около 15 часов в Губкинском 48-летний горожанин, управляя автомобилем Kia Rio, во время движения в жилой зоне наехал на велосипедиста 2014 года рождения. Юный велосипедист доставлен в медицинское учреждение с переломами», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят родителей усилить контроль над детьми во время школьных каникул. Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала»