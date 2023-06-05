В Губкинском (ЯНАО) водитель Kia Rio сбил девятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. О происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.
«Около 15 часов в Губкинском 48-летний горожанин, управляя автомобилем Kia Rio, во время движения в жилой зоне наехал на велосипедиста 2014 года рождения. Юный велосипедист доставлен в медицинское учреждение с переломами», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале.
Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят родителей усилить контроль над детьми во время школьных каникул.
Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала»
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