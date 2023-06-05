Зеленский заявил о безвыходной ситуации для ВСУ на фронте

Зеленский: ВСУ оказались не готовы к удержанию Бахмута

06 июня 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли сдержать натиск российской армии в Бахмуте, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в Бахмуте (Артемовске) попали в безвыходную ситуацию из-за невозможности в достаточной мере укрепить свою оборону и сдержать натиск российских войск. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «ВСУ попали в тяжелую ситуацию в Бахмуте и не смогли в достаточной степени укрепить свою оборону перед атаками российских войск», — передает слова Зеленского украинский телеканал «ТСН». Он добавил, что украинская группировка в Бахмуте не была подготовлена для полномасштабной войны. В своих высказываниях Зеленский отметил, что для удержания города украинским военным не хватило военных ресурсов. Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщали, что Киев отправлял в Бахмут мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, несмотря на то, что они не имели достаточной подготовки и снаряжения. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая в 12 часов объявил о полном освобождении Бахмута от украинской армии, военные которой, по словам беженцев, были замечены в зверствах над мирными жителями города.

ВСУ в Бахмуте (Артемовске) попали в безвыходную ситуацию из-за невозможности в достаточной мере укрепить свою оборону и сдержать натиск российских войск. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «ВСУ попали в тяжелую ситуацию в Бахмуте и не смогли в достаточной степени укрепить свою оборону перед атаками российских войск», — передает слова Зеленского украинский телеканал «ТСН». Он добавил, что украинская группировка в Бахмуте не была подготовлена для полномасштабной войны. В своих высказываниях Зеленский отметил, что для удержания города украинским военным не хватило военных ресурсов. Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщали, что Киев отправлял в Бахмут мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, несмотря на то, что они не имели достаточной подготовки и снаряжения. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая в 12 часов объявил о полном освобождении Бахмута от украинской армии, военные которой, по словам беженцев, были замечены в зверствах над мирными жителями города.