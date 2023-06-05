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Зеленский заявил о безвыходной ситуации для ВСУ на фронте

Зеленский: ВСУ оказались не готовы к удержанию Бахмута
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
ВСУ не смогли сдержать натиск российской армии в Бахмуте, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в Бахмуте (Артемовске) попали в безвыходную ситуацию из-за невозможности в достаточной мере укрепить свою оборону и сдержать натиск российских войск. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«ВСУ попали в тяжелую ситуацию в Бахмуте и не смогли в достаточной степени укрепить свою оборону перед атаками российских войск», — передает слова Зеленского украинский телеканал «ТСН». Он добавил, что украинская группировка в Бахмуте не была подготовлена для полномасштабной войны. В своих высказываниях Зеленский отметил, что для удержания города украинским военным не хватило военных ресурсов.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщали, что Киев отправлял в Бахмут мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, несмотря на то, что они не имели достаточной подготовки и снаряжения. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая в 12 часов объявил о полном освобождении Бахмута от украинской армии, военные которой, по словам беженцев, были замечены в зверствах над мирными жителями города.

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ВСУ в Бахмуте (Артемовске) попали в безвыходную ситуацию из-за невозможности в достаточной мере укрепить свою оборону и сдержать натиск российских войск. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «ВСУ попали в тяжелую ситуацию в Бахмуте и не смогли в достаточной степени укрепить свою оборону перед атаками российских войск», — передает слова Зеленского украинский телеканал «ТСН». Он добавил, что украинская группировка в Бахмуте не была подготовлена для полномасштабной войны. В своих высказываниях Зеленский отметил, что для удержания города украинским военным не хватило военных ресурсов. Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщали, что Киев отправлял в Бахмут мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, несмотря на то, что они не имели достаточной подготовки и снаряжения. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая в 12 часов объявил о полном освобождении Бахмута от украинской армии, военные которой, по словам беженцев, были замечены в зверствах над мирными жителями города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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