В Челябинске делятся последствиями прошедшего ливня. Фото, видео

07 июня 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Дождь с ураганным ветром нанес различные повреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вечером 6 июня сильный дождь с ураганным ветром нанес различные повреждения. Фото и видео затопленных участков дорог и разбитых стекол поделились очевидцы в соцсетях. «У нас в саду вот такой град прошел, недолго, пару минут. Растения не пострадали. Но как же все ждали дождя», — рассказала Ольга Ч. в соцсети «ВКонтакте». Очевидец уточнила, что град выпал за микрорайоном Чурилово, возле Второго озера в Челябинске. Челябинцы рассказали, что низины дорог были затоплены. Так, на Копейском шоссе пассажиры автомобиля заметили плавающий бампер и несколько машин, стоящих в глубоких лужах. Видео преодоления водных препятствий на автомобиле по челябинским дорогам очевидцы разместили в соцсетях. Также ураганный ветер повредил несколько оконных рам. Так, в доме на улице Петра Столыпина от ветра на балконе выбило окно, а на Молодогвардейцев, 74 очевидцы сообщили о выпавшей оконной раме, которая упала на асфальт перед домом. Такой град выпал у Второго озера в Челябинске Ирина Ч, «ВКонтакте» Так затопило улицу Витебскую в Челябинске Вадим Ахметов, URA.RU

В Челябинске вечером 6 июня сильный дождь с ураганным ветром нанес различные повреждения. Фото и видео затопленных участков дорог и разбитых стекол поделились очевидцы в соцсетях. «У нас в саду вот такой град прошел, недолго, пару минут. Растения не пострадали. Но как же все ждали дождя», — рассказала Ольга Ч. в соцсети «ВКонтакте». Очевидец уточнила, что град выпал за микрорайоном Чурилово, возле Второго озера в Челябинске. Челябинцы рассказали, что низины дорог были затоплены. Так, на Копейском шоссе пассажиры автомобиля заметили плавающий бампер и несколько машин, стоящих в глубоких лужах. Видео преодоления водных препятствий на автомобиле по челябинским дорогам очевидцы разместили в соцсетях. Также ураганный ветер повредил несколько оконных рам. Так, в доме на улице Петра Столыпина от ветра на балконе выбило окно, а на Молодогвардейцев, 74 очевидцы сообщили о выпавшей оконной раме, которая упала на асфальт перед домом.