В Челябинске вечером 6 июня сильный дождь с ураганным ветром нанес различные повреждения. Фото и видео затопленных участков дорог и разбитых стекол поделились очевидцы в соцсетях.
«У нас в саду вот такой град прошел, недолго, пару минут. Растения не пострадали. Но как же все ждали дождя», — рассказала Ольга Ч. в соцсети «ВКонтакте». Очевидец уточнила, что град выпал за микрорайоном Чурилово, возле Второго озера в Челябинске.
Челябинцы рассказали, что низины дорог были затоплены. Так, на Копейском шоссе пассажиры автомобиля заметили плавающий бампер и несколько машин, стоящих в глубоких лужах. Видео преодоления водных препятствий на автомобиле по челябинским дорогам очевидцы разместили в соцсетях.
Также ураганный ветер повредил несколько оконных рам. Так, в доме на улице Петра Столыпина от ветра на балконе выбило окно, а на Молодогвардейцев, 74 очевидцы сообщили о выпавшей оконной раме, которая упала на асфальт перед домом.
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