06 июня 2023

В Челябинске делятся последствиями прошедшего ливня. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп. Челябинск
Дождь с ураганным ветром нанес различные повреждения Фото:

В Челябинске вечером 6 июня сильный дождь с ураганным ветром нанес различные повреждения. Фото и видео затопленных участков дорог и разбитых стекол поделились очевидцы в соцсетях.

«У нас в саду вот такой град прошел, недолго, пару минут. Растения не пострадали. Но как же все ждали дождя», — рассказала Ольга Ч. в соцсети «ВКонтакте». Очевидец уточнила, что град выпал за микрорайоном Чурилово, возле Второго озера в Челябинске.

Челябинцы рассказали, что низины дорог были затоплены. Так, на Копейском шоссе пассажиры автомобиля заметили плавающий бампер и несколько машин, стоящих в глубоких лужах. Видео преодоления водных препятствий на автомобиле по челябинским дорогам очевидцы разместили в соцсетях.

Также ураганный ветер повредил несколько оконных рам. Так, в доме на улице Петра Столыпина от ветра на балконе выбило окно, а на Молодогвардейцев, 74 очевидцы сообщили о выпавшей оконной раме, которая упала на асфальт перед домом.

Такой град выпал у Второго озера в Челябинске
Такой град выпал у Второго озера в Челябинске
Так затопило улицу Витебскую в Челябинске
Так затопило улицу Витебскую в Челябинске

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В Челябинске вечером 6 июня сильный дождь с ураганным ветром нанес различные повреждения. Фото и видео затопленных участков дорог и разбитых стекол поделились очевидцы в соцсетях. «У нас в саду вот такой град прошел, недолго, пару минут. Растения не пострадали. Но как же все ждали дождя», — рассказала Ольга Ч. в соцсети «ВКонтакте». Очевидец уточнила, что град выпал за микрорайоном Чурилово, возле Второго озера в Челябинске. Челябинцы рассказали, что низины дорог были затоплены. Так, на Копейском шоссе пассажиры автомобиля заметили плавающий бампер и несколько машин, стоящих в глубоких лужах. Видео преодоления водных препятствий на автомобиле по челябинским дорогам очевидцы разместили в соцсетях. Также ураганный ветер повредил несколько оконных рам. Так, в доме на улице Петра Столыпина от ветра на балконе выбило окно, а на Молодогвардейцев, 74 очевидцы сообщили о выпавшей оконной раме, которая упала на асфальт перед домом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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