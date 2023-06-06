Дети Приуральского района ЯНАО будут работать во время летних каникул

В Приуральском районе ЯНАО заработали трудовые объединения школьников

07 июня 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Школьники будут работать в музее, архиве, библиотеке, школе, детском саду и пришкольном лагере Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Приуральском районе (ЯНАО) начали работу трудовые отряды для школьников. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Дали старт трудовому лету 2023. В этом году вновь заработают отряды Главы Приуральского района. Будет организовано три смены, в первую смену — 79 ребят, а за весь летний период будет трудоустроено 243 ребенка», — написал в своем telegram-канале глава района. Уточняется, что школьники на протяжении трех недель будут работать в музее, архиве, библиотеке, школе, детском саду и пришкольном лагере. Они будут учится работать с документами и помогать в благоустройстве территории. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители не могут записать детей в пришкольные лагеря. Заявители получают отказы из-за отсутствия свободных мест.

В Приуральском районе (ЯНАО) начали работу трудовые отряды для школьников. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Дали старт трудовому лету 2023. В этом году вновь заработают отряды Главы Приуральского района. Будет организовано три смены, в первую смену — 79 ребят, а за весь летний период будет трудоустроено 243 ребенка», — написал в своем telegram-канале глава района. Уточняется, что школьники на протяжении трех недель будут работать в музее, архиве, библиотеке, школе, детском саду и пришкольном лагере. Они будут учится работать с документами и помогать в благоустройстве территории. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители не могут записать детей в пришкольные лагеря. Заявители получают отказы из-за отсутствия свободных мест.