06 июня 2023
05 июня 2023

Дети Приуральского района ЯНАО будут работать во время летних каникул

В Приуральском районе ЯНАО заработали трудовые объединения школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники будут работать  в музее, архиве, библиотеке, школе, детском саду и пришкольном лагере Фото:

В Приуральском районе (ЯНАО) начали работу трудовые отряды для школьников. Об этом сообщил глава района Иван Сакал.

«Дали старт трудовому лету 2023. В этом году вновь заработают отряды Главы Приуральского района. Будет организовано три смены, в первую смену — 79 ребят, а за весь летний период будет трудоустроено 243 ребенка», — написал в своем telegram-канале глава района.

Уточняется, что школьники на протяжении трех недель будут работать в музее, архиве, библиотеке, школе, детском саду и пришкольном лагере. Они будут учится работать с документами и помогать в благоустройстве территории.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители не могут записать детей в пришкольные лагеря. Заявители получают отказы из-за отсутствия свободных мест.

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В Приуральском районе (ЯНАО) начали работу трудовые отряды для школьников. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «Дали старт трудовому лету 2023. В этом году вновь заработают отряды Главы Приуральского района. Будет организовано три смены, в первую смену — 79 ребят, а за весь летний период будет трудоустроено 243 ребенка», — написал в своем telegram-канале глава района. Уточняется, что школьники на протяжении трех недель будут работать в музее, архиве, библиотеке, школе, детском саду и пришкольном лагере. Они будут учится работать с документами и помогать в благоустройстве территории. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители не могут записать детей в пришкольные лагеря. Заявители получают отказы из-за отсутствия свободных мест.
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