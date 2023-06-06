06 июня 2023
05 июня 2023

Больнице в ЯНАО суд запретил покупку итальянского оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ЯНАО нашла нарушения в контракте на поставку медицинского оборудования Фото:

Арбитражный суд ЯНАО признал недействительной сделку на поставку медицинского оборудования итальянского производства для Губкинской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В августе 2022 года ГБУЗ „Губкинская городская больница“ проведен аукцион для заключения госконтракта на поставку медицинских изделий, при этом производителем медицинского оборудования является Италия. Окончательная цена государственного или муниципального контракта, предложенная поставщиком иностранного оборудования, страной происхождения которого не являются государства — члены Евразийского экономического союза, подлежит снижению на 15 процентов, выполнение данных требований больницей не обеспечено», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Стоимость контракта на поставку оборудования составляла семь миллионов рублей. Так как требования законодательства не были исполнены, то перерасход бюджетных средств составил более одного миллиона рублей, на что обратила внимание прокуратура ЯНАО при проверке. По требованию надзорного ведомства окружной арбитражный суд признал сделку недействительной.

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Арбитражный суд ЯНАО признал недействительной сделку на поставку медицинского оборудования итальянского производства для Губкинской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В августе 2022 года ГБУЗ „Губкинская городская больница“ проведен аукцион для заключения госконтракта на поставку медицинских изделий, при этом производителем медицинского оборудования является Италия. Окончательная цена государственного или муниципального контракта, предложенная поставщиком иностранного оборудования, страной происхождения которого не являются государства — члены Евразийского экономического союза, подлежит снижению на 15 процентов, выполнение данных требований больницей не обеспечено», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Стоимость контракта на поставку оборудования составляла семь миллионов рублей. Так как требования законодательства не были исполнены, то перерасход бюджетных средств составил более одного миллиона рублей, на что обратила внимание прокуратура ЯНАО при проверке. По требованию надзорного ведомства окружной арбитражный суд признал сделку недействительной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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