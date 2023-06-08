«Вкусно — и точка» раскрыли, когда в Екатеринбурге появятся игрушки в аналоге «Хэппи Мил»

«Вкусно — и точка»: в Екатеринбурге игрушки в «Кидз Комбо» появятся к 1 сентября

08 июня 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Сейчас вместо игрушек детям достается набор с книжкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые игрушки в детских наборах «Кидз комбо», который стал аналогом «Хэппи Мила», появятся в сети ресторанов «Вкусно — и точка» в Екатеринбурге с 1 сентября. Кроме этого, игрушки будут иметь отсылку к регионам России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «К осени появится и еще одна новинка — долгожданная коллекция игрушек в детских наборах „Кидз Комбо“. Это будут герои популярного российского анимационного сериала „Лео и Тиг“. Все игрушки будут тематически привязаны к разным регионам России», — поделились во «Вкусно — и точка». Первые обновленные наборы появятся в Екатеринбурге 1 сентября, пока детям будут выдавать «Кидз комбо» с книжкой. Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» разработала игрушки для детского набора «Кидз Комбо». В наборы решили вкладывать персонажей мультфильмов «Лео и Тиг», «Маша и Медведь» и «Ну, погоди». Замену «Хэппи Милу» создали после того, как в мае 2022 года сеть американских ресторанов McDonald’s заявила о своем окончательном уходе из РФ из-за проведения Россией спецоперации на Украине. После ребрендинга сеть ресторанов стала называться «Вкусно — и точка» и сменила меню.

Первые игрушки в детских наборах «Кидз комбо», который стал аналогом «Хэппи Мила», появятся в сети ресторанов «Вкусно — и точка» в Екатеринбурге с 1 сентября. Кроме этого, игрушки будут иметь отсылку к регионам России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «К осени появится и еще одна новинка — долгожданная коллекция игрушек в детских наборах „Кидз Комбо“. Это будут герои популярного российского анимационного сериала „Лео и Тиг“. Все игрушки будут тематически привязаны к разным регионам России», — поделились во «Вкусно — и точка». Первые обновленные наборы появятся в Екатеринбурге 1 сентября, пока детям будут выдавать «Кидз комбо» с книжкой. Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» разработала игрушки для детского набора «Кидз Комбо». В наборы решили вкладывать персонажей мультфильмов «Лео и Тиг», «Маша и Медведь» и «Ну, погоди». Замену «Хэппи Милу» создали после того, как в мае 2022 года сеть американских ресторанов McDonald’s заявила о своем окончательном уходе из РФ из-за проведения Россией спецоперации на Украине. После ребрендинга сеть ресторанов стала называться «Вкусно — и точка» и сменила меню.