В Комитете семей воинов Отечества рассказали о вопросах, волнующих жителей ЯНАО

Родственников военнослужащих из ЯНАО беспокоят вопросы экипировки и доставки посылок

Жители ЯНАО обращаются за содействием по вопросам СВО к общественникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО члены семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции обращаются за содействием решения волнующих их проблем в общественные организации. О часто задаваемых вопросах рассказала URA.RU председатель Комитета семей воинов Отечества Любовь Таскаева.

«Мы оказываем содействие в вопросах юридической, социально-бытовой, патриотической направленности. Члены семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, обеспокоены вопросами обеспечения их родных средствами защиты, возможностью передачи посылок, а также интересуются кредитными каникулами», — сообщила корреспонденту агентства Любовь Таскаева.

Близкие военнослужащего могут передать адресные посылки через пункты сбора гуманитарной помощи во всех городах и поселках округа, отправка запланирована на середину июня. Также, по информации общественников, снаряжение и средства защиты для бойцов закуплены, финансирование выделялось из регионального бюджета. В случае, если призванный по мобилизации военнослужащий имеет право на бронь, он может обратиться в военную прокуратуру части.

«Большинство вопросов решается уже на уровне муниципалитетов. В особо сложных случаях мы выходим на окружные власти, или консультируемся у юристов», — завершила Таскаева.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылся офис общественной организации, куда ямальцы могут очно обратиться по волнующим их проблемам. Он находится рядом с региональным отделением фонда «Защитники Отечества», по улице Республики, 73.