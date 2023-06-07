В ЯНАО усилят контроль передвижения грузов по территории округа

На Ямале усилят контроль за передвижением грузов и состоянием дорожного полотна за счет девяти пунктов весогабаритного контроля. Об этом сообщает на официальном портале окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.
«Система весогабаритного контроля сможет определять тип автомобиля, его размеры, массу, нагрузку, измерять скорость, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки. Измерения будут проводиться без остановки или снижения скорости автомобиля в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.
Первый этап работ по установке комплексов уже начался, работы проводят в окрестностях Ноябрьска. сообщается, что при необходимости систему легко дополнить модулями выявления угнанных автомобилей и другими дополнительными функциями.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.