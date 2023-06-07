07 июня 2023

В ЯНАО усилят контроль передвижения грузов по территории округа

На Ямале установят девять пунктов весогабаритного контроля для автомобильного транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, кабриолет, екатеринбург , трасса, путешествие
Система будет работать без остановки транспорта в круглосуточном режиме Фото:

На Ямале усилят контроль за передвижением грузов и состоянием дорожного полотна за счет девяти пунктов весогабаритного контроля. Об этом сообщает на официальном портале окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«Система весогабаритного контроля сможет определять тип автомобиля, его размеры, массу, нагрузку, измерять скорость, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки. Измерения будут проводиться без остановки или снижения скорости автомобиля в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

Первый этап работ по установке комплексов уже начался, работы проводят в окрестностях Ноябрьска. сообщается, что при необходимости систему легко дополнить модулями выявления угнанных автомобилей и другими дополнительными функциями.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале усилят контроль за передвижением грузов и состоянием дорожного полотна за счет девяти пунктов весогабаритного контроля. Об этом сообщает на официальном портале окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства. «Система весогабаритного контроля сможет определять тип автомобиля, его размеры, массу, нагрузку, измерять скорость, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки. Измерения будут проводиться без остановки или снижения скорости автомобиля в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении. Первый этап работ по установке комплексов уже начался, работы проводят в окрестностях Ноябрьска. сообщается, что при необходимости систему легко дополнить модулями выявления угнанных автомобилей и другими дополнительными функциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...