На детской площадке остался лежать только пластик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) 8 июня неизвестные вандалы разрушили новую детскую площадку. Мужчины сломали все постройки и увезли металлические детали на «Газели», оставив только пластиковые, сообщает «Новая городская газета Березники» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На детской площадке возле домов по улице Ломоносова 99-103 сегодня в 9:00 какие-то мужики разрезали игровую постройку, забрали все металлические части, погрузили на „Газель“, бросив пластиковые детали», — говорится в группе в публикации. Разрушение площадки и вывоз металла заметил местный подросток, который сообщил об этом корреспондентам газеты.

Сейчас на площадке до сих пор стоят плакаты с фото новых построек. В комментариях под публикацией один из пользователей сообщил, что похожее произошло и у него во дворе. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.