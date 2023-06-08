08 июня 2023

В Березниках вандалы распилили детскую площадку и вывезли металл. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Засохшие деревья. Курган, детская площадка
На детской площадке остался лежать только пластик Фото:

В Березниках (Пермский край) 8 июня неизвестные вандалы разрушили новую детскую площадку. Мужчины сломали все постройки и увезли металлические детали на «Газели», оставив только пластиковые, сообщает «Новая городская газета Березники» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На детской площадке возле домов по улице Ломоносова 99-103 сегодня в 9:00 какие-то мужики разрезали игровую постройку, забрали все металлические части, погрузили на „Газель“, бросив пластиковые детали», — говорится в группе в публикации. Разрушение площадки и вывоз металла заметил местный подросток, который сообщил об этом корреспондентам газеты.

Сейчас на площадке до сих пор стоят плакаты с фото новых построек. В комментариях под публикацией один из пользователей сообщил, что похожее произошло и у него во дворе. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) 8 июня неизвестные вандалы разрушили новую детскую площадку. Мужчины сломали все постройки и увезли металлические детали на «Газели», оставив только пластиковые, сообщает «Новая городская газета Березники» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «На детской площадке возле домов по улице Ломоносова 99-103 сегодня в 9:00 какие-то мужики разрезали игровую постройку, забрали все металлические части, погрузили на „Газель“, бросив пластиковые детали», — говорится в группе в публикации. Разрушение площадки и вывоз металла заметил местный подросток, который сообщил об этом корреспондентам газеты. Сейчас на площадке до сих пор стоят плакаты с фото новых построек. В комментариях под публикацией один из пользователей сообщил, что похожее произошло и у него во дворе. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...