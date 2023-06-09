09 июня 2023

В Пермском крае двух уроженцев Азии обвиняют в сбыте наркотиков

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Обвиняемые на период следствия находятся под стражей (фото из архива) Фото:

Двух уроженцев Средней Азии обвиняют в сбыте наркотиков в Пермском крае. У обвиняемых найдено 400 граммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю.

«Окончено предварительное расследование уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п. „а“, „г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть ‚Интернет‘) организованной группой в крупном размере“. Обвинение предъявлено двум уроженцам Средней Азии», — сообщили в ведомстве.

Курьеры занимались сбытом запрещенных веществ на территории Лысьвы, Перми и Краснокамска. Обвиняемые смешивали наркотики с детским чаем для увеличения объема, фасовали их и делали закладки. Всего было изъято 400 граммов запрещенных веществ.

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Двух уроженцев Средней Азии обвиняют в сбыте наркотиков в Пермском крае. У обвиняемых найдено 400 граммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю. «Окончено предварительное расследование уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п. „а“, „г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть ‚Интернет‘) организованной группой в крупном размере“. Обвинение предъявлено двум уроженцам Средней Азии», — сообщили в ведомстве. Курьеры занимались сбытом запрещенных веществ на территории Лысьвы, Перми и Краснокамска. Обвиняемые смешивали наркотики с детским чаем для увеличения объема, фасовали их и делали закладки. Всего было изъято 400 граммов запрещенных веществ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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