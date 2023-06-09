В Пермском крае двух уроженцев Азии обвиняют в сбыте наркотиков

Двух уроженцев Средней Азии обвиняют в сбыте наркотиков в Пермском крае. У обвиняемых найдено 400 граммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю.
«Окончено предварительное расследование уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п. „а“, „г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть ‚Интернет‘) организованной группой в крупном размере“. Обвинение предъявлено двум уроженцам Средней Азии», — сообщили в ведомстве.
Курьеры занимались сбытом запрещенных веществ на территории Лысьвы, Перми и Краснокамска. Обвиняемые смешивали наркотики с детским чаем для увеличения объема, фасовали их и делали закладки. Всего было изъято 400 граммов запрещенных веществ.
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