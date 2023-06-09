09 июня 2023

Свердловчанина, пытавшегося устроить диверсию на железной дороге, признали экстремистом

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Клипарт. Магнитогорск, тепловоз, железная дорога
Злоумышленник пытался спровоцировать сход поезда с рельсов (фото из архива) Фото:

Жителя Режа Свердловской области Владлена Меньшикова, который является фигурантом дела о покушении на диверсию на железной дороге, внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов. Меньшиков Владлен Алексеевич, город Реж Свердловской области», — следует из данных на сайте ведомства.

По данным источника URA.RU, мужчина в сентябре 2022-го пытался устроить диверсию на 80-м км перегона Реж — Стриганово, по которому двигались составы с бронетехникой. Сотрудники УФСБ по Свердловской области при содействии полиции остановили Меньшикова. Он также разрисовал стелу на въезде в Реж, признавшись в любви нацбатальону «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России).

Против Меньшикова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Также, как пишет «Коммерсант», ему вменяют статьи 275.1 (сотрудничество с иностранной организацией, деятельность которой направлена против безопасности РФ) и 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности) УК РФ.

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Жителя Режа Свердловской области Владлена Меньшикова, который является фигурантом дела о покушении на диверсию на железной дороге, внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. «Перечень террористов и экстремистов. Меньшиков Владлен Алексеевич, город Реж Свердловской области», — следует из данных на сайте ведомства. По данным источника URA.RU, мужчина в сентябре 2022-го пытался устроить диверсию на 80-м км перегона Реж — Стриганово, по которому двигались составы с бронетехникой. Сотрудники УФСБ по Свердловской области при содействии полиции остановили Меньшикова. Он также разрисовал стелу на въезде в Реж, признавшись в любви нацбатальону «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России). Против Меньшикова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Также, как пишет «Коммерсант», ему вменяют статьи 275.1 (сотрудничество с иностранной организацией, деятельность которой направлена против безопасности РФ) и 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности) УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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