Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) приведет к экологической катастрофе, которая коснется России и Украины. Об этом сообщил крымский гидрогеолог Владимир Хмиляр.
«Вода, ушедшая из Каховского водохранилища, может спровоцировать движение вод, содержащих металлы. В Днепр в течение долгого времени сливались отходы металлургического, химического производства со всей Украины. Кстати, экологическая катастрофа касается, в том числе и Украины», — сообщил Владимир Хмиляр изданию «Аргументы недели».
Он уточнил, что Каховское водохранилище поддерживало уровень грунтовых вод. После его разрушения он понизится, что повлечет за собой иссушение всех скважин и колодцев, которые снабжали водой молокозаводы и сельхозпредприятия.
Каховская ГЭС была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ущерб от разрушения составил 11,5 миллиарда рублей. Было затоплено 46 территорий в Херсонской области. Было госпитализировано 77 человек.
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