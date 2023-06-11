Гидрогеолог раскрыл, к чему приведет разрушение Каховской ГЭС

Гидрогеолог Хмиляр: разрушение Каховской ГЭС приведет к экологической катастрофе

11 июня 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Разрушение Каховской ГЭС грозит экологической катастрофой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) приведет к экологической катастрофе, которая коснется России и Украины. Об этом сообщил крымский гидрогеолог Владимир Хмиляр. «Вода, ушедшая из Каховского водохранилища, может спровоцировать движение вод, содержащих металлы. В Днепр в течение долгого времени сливались отходы металлургического, химического производства со всей Украины. Кстати, экологическая катастрофа касается, в том числе и Украины», — сообщил Владимир Хмиляр изданию «Аргументы недели». Он уточнил, что Каховское водохранилище поддерживало уровень грунтовых вод. После его разрушения он понизится, что повлечет за собой иссушение всех скважин и колодцев, которые снабжали водой молокозаводы и сельхозпредприятия. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ущерб от разрушения составил 11,5 миллиарда рублей. Было затоплено 46 территорий в Херсонской области. Было госпитализировано 77 человек.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) приведет к экологической катастрофе, которая коснется России и Украины. Об этом сообщил крымский гидрогеолог Владимир Хмиляр. «Вода, ушедшая из Каховского водохранилища, может спровоцировать движение вод, содержащих металлы. В Днепр в течение долгого времени сливались отходы металлургического, химического производства со всей Украины. Кстати, экологическая катастрофа касается, в том числе и Украины», — сообщил Владимир Хмиляр изданию «Аргументы недели». Он уточнил, что Каховское водохранилище поддерживало уровень грунтовых вод. После его разрушения он понизится, что повлечет за собой иссушение всех скважин и колодцев, которые снабжали водой молокозаводы и сельхозпредприятия. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ущерб от разрушения составил 11,5 миллиарда рублей. Было затоплено 46 территорий в Херсонской области. Было госпитализировано 77 человек.