11 июня 2023
10 июня 2023

Сенатора РФ Исакова шокировало убийство депутата ХМАО

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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Сенатор Исаков заявил, что весть об убийстве депутата из ХМАО стала для него шоком Фото:

Сенатора Совета Федерации РФ Эдуард Исаков сообщил, что убийство главы комитета по бюджету думы ХМАО Александра Колодича стало для него шоком. Такое заявление сенатор сделал в своем telegram-канале.

«Настоящим шоком для меня стало известие об убийстве депутата думы Югры Александра Колодича. Мы были знакомы много лет… Это был очень сильный человек, настоящий профессионал своего дела», — написал Исаков.

Сенатор отметил, что Колодич внес большой вклад в социально-экономическое развитие как ХМАО, так и Нефтеюганска, интересы которого представлял в думе округа. «Приношу свои соболезнования родным и близким Александра Васильевича, супруге скорейшего восстановления», — добавил Исаков.

Ранее URA.RU писало, что соболезнования близким депутата выразил спикер окружной думы ХМАО Борис Хохряков. На Колодича, по данным следствия, напал с ножом садовник в подвале его дома в Новой Москве, жена депутата тоже получила ранения, за ее жизнь борются врачи.

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Сенатора Совета Федерации РФ Эдуард Исаков сообщил, что убийство главы комитета по бюджету думы ХМАО Александра Колодича стало для него шоком. Такое заявление сенатор сделал в своем telegram-канале. «Настоящим шоком для меня стало известие об убийстве депутата думы Югры Александра Колодича. Мы были знакомы много лет… Это был очень сильный человек, настоящий профессионал своего дела», — написал Исаков. Сенатор отметил, что Колодич внес большой вклад в социально-экономическое развитие как ХМАО, так и Нефтеюганска, интересы которого представлял в думе округа. «Приношу свои соболезнования родным и близким Александра Васильевича, супруге скорейшего восстановления», — добавил Исаков. Ранее URA.RU писало, что соболезнования близким депутата выразил спикер окружной думы ХМАО Борис Хохряков. На Колодича, по данным следствия, напал с ножом садовник в подвале его дома в Новой Москве, жена депутата тоже получила ранения, за ее жизнь борются врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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