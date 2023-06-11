Сенатора РФ Исакова шокировало убийство депутата ХМАО

Сенатор Исаков заявил, что весть об убийстве депутата из ХМАО стала для него шоком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатора Совета Федерации РФ Эдуард Исаков сообщил, что убийство главы комитета по бюджету думы ХМАО Александра Колодича стало для него шоком. Такое заявление сенатор сделал в своем telegram-канале.

«Настоящим шоком для меня стало известие об убийстве депутата думы Югры Александра Колодича. Мы были знакомы много лет… Это был очень сильный человек, настоящий профессионал своего дела», — написал Исаков.

Сенатор отметил, что Колодич внес большой вклад в социально-экономическое развитие как ХМАО, так и Нефтеюганска, интересы которого представлял в думе округа. «Приношу свои соболезнования родным и близким Александра Васильевича, супруге скорейшего восстановления», — добавил Исаков.

Ранее URA.RU писало, что соболезнования близким депутата выразил спикер окружной думы ХМАО Борис Хохряков. На Колодича, по данным следствия, напал с ножом садовник в подвале его дома в Новой Москве, жена депутата тоже получила ранения, за ее жизнь борются врачи.