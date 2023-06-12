Губернатор ХМАО выразила соболезнования семье убитого депутата

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье депутата окружного парламента Александра Колодича, убитого 12 июня в Новой Москве. Обращение опубликовано на сайте правительства ХМАО.
«Уважаемые Анна Анисимовна, Светлана Васильевна, Арина Александровна, Никита Александрович, примите соболезнования в связи с постигшей Вашу семью утратой. Разделяю Ваше горе. Поддерживаю Вас», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 12 июня в Новой Москве обнаружено тело депутата из Югры Александра Колодича с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали, он признал вину.
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