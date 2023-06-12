12 июня 2023
11 июня 2023

Губернатор ХМАО выразила соболезнования семье убитого депутата

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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., портрет, комарова наталья
Обращение главы ХМАО опубликовано на сайте правительства округа Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье депутата окружного парламента Александра Колодича, убитого 12 июня в Новой Москве. Обращение опубликовано на сайте правительства ХМАО.

«Уважаемые Анна Анисимовна, Светлана Васильевна, Арина Александровна, Никита Александрович, примите соболезнования в связи с постигшей Вашу семью утратой. Разделяю Ваше горе. Поддерживаю Вас», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Новой Москве обнаружено тело депутата из Югры Александра Колодича с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали, он признал вину.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье депутата окружного парламента Александра Колодича, убитого 12 июня в Новой Москве. Обращение опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Уважаемые Анна Анисимовна, Светлана Васильевна, Арина Александровна, Никита Александрович, примите соболезнования в связи с постигшей Вашу семью утратой. Разделяю Ваше горе. Поддерживаю Вас», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 12 июня в Новой Москве обнаружено тело депутата из Югры Александра Колодича с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали, он признал вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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