Губернатор ХМАО выразила соболезнования семье убитого депутата

13 июня 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Обращение главы ХМАО опубликовано на сайте правительства округа Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье депутата окружного парламента Александра Колодича, убитого 12 июня в Новой Москве. Обращение опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Уважаемые Анна Анисимовна, Светлана Васильевна, Арина Александровна, Никита Александрович, примите соболезнования в связи с постигшей Вашу семью утратой. Разделяю Ваше горе. Поддерживаю Вас», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 12 июня в Новой Москве обнаружено тело депутата из Югры Александра Колодича с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали, он признал вину.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье депутата окружного парламента Александра Колодича, убитого 12 июня в Новой Москве. Обращение опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Уважаемые Анна Анисимовна, Светлана Васильевна, Арина Александровна, Никита Александрович, примите соболезнования в связи с постигшей Вашу семью утратой. Разделяю Ваше горе. Поддерживаю Вас», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 12 июня в Новой Москве обнаружено тело депутата из Югры Александра Колодича с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали, он признал вину.