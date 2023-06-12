Женщину госпитализировали с переломом ноги
В ДТП с грузовым автомобилем в Челябинске 13 июня пострадала водитель трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.
«В 13.10 на ул. Новороссийской столкнулись трамвай 18-го маршрута и грузовой автомобиль „МАЗ“. Трамвай от удара сошел с рельс. В результате аварии пострадала 47-летняя женщина-водитель трамвая», — сообщили URA.RU в УБЖ.
Из-за травм пострадавшая не смогла выбраться из салона самостоятельно. На место прибыли экстренные службы. С переломом ноги водителя общественного транспорта госпитализировали.
Обстоятельства аварии выясняются
Пострадавшая не смогла выбраться из салона самостоятельно
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