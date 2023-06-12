12 июня 2023

В ДТП с грузовым автомобилем в Челябинске пострадала водитель трамвая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Женщину госпитализировали с переломом ноги Фото:

В ДТП с грузовым автомобилем в Челябинске 13 июня пострадала водитель трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.

«В 13.10 на ул. Новороссийской столкнулись трамвай 18-го маршрута и грузовой автомобиль „МАЗ“. Трамвай от удара сошел с рельс. В результате аварии пострадала 47-летняя женщина-водитель трамвая», — сообщили URA.RU в УБЖ.

Из-за травм пострадавшая не смогла выбраться из салона самостоятельно. На место прибыли экстренные службы. С переломом ноги водителя общественного транспорта госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются
Обстоятельства аварии выясняются
Фото:
Пострадавшая не смогла выбраться из салона самостоятельно
Пострадавшая не смогла выбраться из салона самостоятельно
Фото:

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В ДТП с грузовым автомобилем в Челябинске 13 июня пострадала водитель трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «В 13.10 на ул. Новороссийской столкнулись трамвай 18-го маршрута и грузовой автомобиль „МАЗ“. Трамвай от удара сошел с рельс. В результате аварии пострадала 47-летняя женщина-водитель трамвая», — сообщили URA.RU в УБЖ. Из-за травм пострадавшая не смогла выбраться из салона самостоятельно. На место прибыли экстренные службы. С переломом ноги водителя общественного транспорта госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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