Женщину госпитализировали с переломом ноги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ДТП с грузовым автомобилем в Челябинске 13 июня пострадала водитель трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.

«В 13.10 на ул. Новороссийской столкнулись трамвай 18-го маршрута и грузовой автомобиль „МАЗ“. Трамвай от удара сошел с рельс. В результате аварии пострадала 47-летняя женщина-водитель трамвая», — сообщили URA.RU в УБЖ.

Из-за травм пострадавшая не смогла выбраться из салона самостоятельно. На место прибыли экстренные службы. С переломом ноги водителя общественного транспорта госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются Фото: пресс-служба УБЖ Челябинска