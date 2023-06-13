Челябинцы смогут записаться на военную службу в 56 точках МФЦ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Заявления на военную службу можно будет подать через МФЦ Фото:

Жители Челябинской области смогут подавать заявления на военную службу в офисах многофункциональных центров (МФЦ). Как рассказали в пресс-службе правительства региона, услуга будет доступна в 56 точках «Моих документов».

«Получить консультацию и подать заявление на военную службу по контракту жители области могут в офисах МФЦ. Сделать это можно будет в 56 офисах всех муниципалитетов», — отметили в правительстве.

Новый функционал, по мнению начальника отдела правового обеспечения учреждения «МФЦ Челябинской области» Ольги Быковой, позволит популяризовать военную службу по контракту. При обращении потребуется иметь учетную запись на портале «Госуслуги» или придется зарегистрироваться на месте. Также, воспользовавшись распечатанной пошаговой инструкцией, заявление жители смогут отправить из дома.

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Жители Челябинской области смогут подавать заявления на военную службу в офисах многофункциональных центров (МФЦ). Как рассказали в пресс-службе правительства региона, услуга будет доступна в 56 точках «Моих документов». «Получить консультацию и подать заявление на военную службу по контракту жители области могут в офисах МФЦ. Сделать это можно будет в 56 офисах всех муниципалитетов», — отметили в правительстве. Новый функционал, по мнению начальника отдела правового обеспечения учреждения «МФЦ Челябинской области» Ольги Быковой, позволит популяризовать военную службу по контракту. При обращении потребуется иметь учетную запись на портале «Госуслуги» или придется зарегистрироваться на месте. Также, воспользовавшись распечатанной пошаговой инструкцией, заявление жители смогут отправить из дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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