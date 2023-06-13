Челябинцы смогут записаться на военную службу в 56 точках МФЦ

13 июня 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Заявления на военную службу можно будет подать через МФЦ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинской области смогут подавать заявления на военную службу в офисах многофункциональных центров (МФЦ). Как рассказали в пресс-службе правительства региона, услуга будет доступна в 56 точках «Моих документов». «Получить консультацию и подать заявление на военную службу по контракту жители области могут в офисах МФЦ. Сделать это можно будет в 56 офисах всех муниципалитетов», — отметили в правительстве. Новый функционал, по мнению начальника отдела правового обеспечения учреждения «МФЦ Челябинской области» Ольги Быковой, позволит популяризовать военную службу по контракту. При обращении потребуется иметь учетную запись на портале «Госуслуги» или придется зарегистрироваться на месте. Также, воспользовавшись распечатанной пошаговой инструкцией, заявление жители смогут отправить из дома.

Жители Челябинской области смогут подавать заявления на военную службу в офисах многофункциональных центров (МФЦ). Как рассказали в пресс-службе правительства региона, услуга будет доступна в 56 точках «Моих документов». «Получить консультацию и подать заявление на военную службу по контракту жители области могут в офисах МФЦ. Сделать это можно будет в 56 офисах всех муниципалитетов», — отметили в правительстве. Новый функционал, по мнению начальника отдела правового обеспечения учреждения «МФЦ Челябинской области» Ольги Быковой, позволит популяризовать военную службу по контракту. При обращении потребуется иметь учетную запись на портале «Госуслуги» или придется зарегистрироваться на месте. Также, воспользовавшись распечатанной пошаговой инструкцией, заявление жители смогут отправить из дома.