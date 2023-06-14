Пермским мамам-предпринимателям дадут 100 тысяч рублей на развитие бизнеса

В Прикамье женщинам с детьми дадут деньги на открытие своего бизнеса по программе «Мама-предприниматель»

Пермских мам научат вести бизнес и зарабатывать деньги Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермском крае стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Это серия обучающих бизнес-тренингов для женщин с детьми. Как говорится в анонсе, участница программы, которая по итогам обучения представит лучшую бизнес-идею, получит сто тысяч рублей на ее реализацию.

«Открыт прием заявок на программу „Мама-предприниматель“. Лучший проект получит грант на развитие — 100 000 рублей», — сказано в анонсе в telegram-канале «Мой Бизнес». Принять участие могут матери несовершеннолетних детей, приемных детей и женщины в декрете.

Женщины, прошедшие отбор, на протяжении пяти дней будут проходить обучение, которое поможет им подготовить бизнес-план своего проекта. В финальный день программы участницы презентуют свой проект. Автор лучшей бизнес-идеи получит денежный грант на открытие своего бизнеса. Срок проведения программы — с 25 по 29 сентября.

Ранее URA.RU рассказало, что Минтуризма Пермского края выделит грант на создания аудиогидов по региону. Сумма субсидии составляет более трех миллионов рублей.