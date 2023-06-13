Садовников думает сменить партию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат от ЛДПР Денис Садовников торгуется с властями ЯНАО за место в следующем созыве заксобрания. Как сообщает URA.RU источник в истеблишменте региона, Садовников хочет войти в состав восьмого созыва в качестве депутата «Единой России».

«Садовников за прилежное исполнение роли технического кандидата на выборах губернатора Тюменской области попросил провести его в восьмой созыв заксо от „Единой России“», — сообщил источник. По информации инсайдера, ямалец получил от лидера тюменской ЛДПР Владимира Сысоева партийное задание — участвовать в выборах, но при этом никаких преференций за это ему обещано не было.

Учитывая слабеющие позиции либерал-демократов в округе, Садовников решил воспользоваться удобным моментом для того, чтобы заключить сделку с правительством и сохраниться в ямальской политике в качестве депутата. Если Садовников сменит партию, Сысоев лишится единственного ставленника в регионе.

В пресс-службу «Единой России» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Сысоев теряет влияние над ямальской ЛДПР. Власти ЯНАО смогли поставить руководителем регионального отделения партии либерал-демократов своего человека — Андрея Кузнецова. Сысоев же смог выбить только три места из семи в координационном совете ЛДПР для себя, Евгения Маркова и Дениса Садовникова. Источники отмечают, что тем самым ямальская фракция ЛДПР стала подконтрольна правительству.