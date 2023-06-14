Где посмотреть результаты ЕГЭ

14 июня 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Сроки результатов ЕГЭ зависят от предмета, который сдавал ученик Фото: Анна Майорова © URA.RU Результаты по ЕГЭ приходят в течение 7-14 дней после сдачи экзамена. URA.RU приводит информацию о том, когда и где можно узнать результаты экзаменов. Результаты ЕГЭ можно узнать Для того чтобы узнать свои баллы, необходимо ввести свое ФИО, паспортные данные и код регистрации ЕГЭ. Результаты можно посмотреть на специальных сайтах: на портале государственных услуг;

на официальном портале ЕГЭ;

на сайтах региональных министерств образования;

боты в Telegram. Когда приходят результаты Новость по теме Куда поступать в 2023 году: самые популярные профессии Результаты приходят через одну или две недели после сдачи экзамена. Все зависит от предмета. Русский язык и математику проверяют дольше, потому что их сдает большее количество учеников. Ответы на первую часть проверяют с помощью компьютера. Вторую часть смотрят эксперты методом перекрестной проверки. Если два специалиста поставили разные баллы за работу, то ее отправляют к другому эксперту. Также экзаменационные работы, которые претендуют на высокий балл, проверяются дополнительно. Если специалисты заметят на камерах видеонаблюдения нарушения такие, как наличие телефона, шпаргалок или списывания, то работу аннулируют. Пересдать экзамен будет возможно только в следующем году. Как проходит апелляция Апелляцию можно подать в конфликтную комиссию при региональном центре обработки информации только течение двух рабочих дней после того, как придут результаты. Для первой части экзамена проверка будет в случае, если компьютер неправильно распознал ответы. Во второй части начинается полноценная процедура, где проводится встреча с комиссией. Баллы после проверки могут измениться в большую, так и меньшую сторону. При нарушении порядка проведения экзамена, апелляцию необходимо подать сразу после прохождения ЕГЭ в пункте его сдачи. Даты результатов ЕГЭ Для сдающих в основной период ЕГЭ результаты будут известны: География, литература, химия — 13 июня;

Русский язык — 16 июня;

Математика (база) — 16 июня;

Математика (профиль) — 19 июня;

История, физика — 21 июня;

Обществознание — 23 июня;

Биология — 28 июня;

Иностранные языки — 4 июля;

Информатика — 4 и 5 июля. Новость по теме Рособрнадзор изменил сроки и правила сдачи ОГЭ и ЕГЭ Для сдающих в резервные дни: Литература, химия, география — 8 июня;

Русский язык, математика базового уровня — 14 июня;

Математика профильного уровня — 15 июня;

Физика, история — 19 июня;

Обществознание — 21 июня;

Биология — 26 июня;

Иностранные языки — 30 июня;

Информатика — 30 июня, 3 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Результаты по ЕГЭ приходят в течение 7-14 дней после сдачи экзамена. URA.RU приводит информацию о том, когда и где можно узнать результаты экзаменов. Для того чтобы узнать свои баллы, необходимо ввести свое ФИО, паспортные данные и код регистрации ЕГЭ. Результаты можно посмотреть на специальных сайтах: Результаты приходят через одну или две недели после сдачи экзамена. Все зависит от предмета. Русский язык и математику проверяют дольше, потому что их сдает большее количество учеников. Ответы на первую часть проверяют с помощью компьютера. Вторую часть смотрят эксперты методом перекрестной проверки. Если два специалиста поставили разные баллы за работу, то ее отправляют к другому эксперту. Также экзаменационные работы, которые претендуют на высокий балл, проверяются дополнительно. Если специалисты заметят на камерах видеонаблюдения нарушения такие, как наличие телефона, шпаргалок или списывания, то работу аннулируют. Пересдать экзамен будет возможно только в следующем году. Апелляцию можно подать в конфликтную комиссию при региональном центре обработки информации только течение двух рабочих дней после того, как придут результаты. Для первой части экзамена проверка будет в случае, если компьютер неправильно распознал ответы. Во второй части начинается полноценная процедура, где проводится встреча с комиссией. Баллы после проверки могут измениться в большую, так и меньшую сторону. При нарушении порядка проведения экзамена, апелляцию необходимо подать сразу после прохождения ЕГЭ в пункте его сдачи. Для сдающих в основной период ЕГЭ результаты будут известны: Для сдающих в резервные дни: