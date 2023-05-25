В российские школы вернут серебряные медали

С нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам учебного года.
«Серебряные медали вернут в школы с нового учебного года», — приводит его слова telegram-канал «Большая перемена РФ». Серебряные медали получали ученики, которые окончили школу с несколькими четверками. Такие медали перестали выдавать в 2014 году.
Ранее стало известно, что старшеклассники в школах получат в новом учебном году учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Единого мнения по этому вопросу еще нет.
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