В российские школы вернут серебряные медали

Минпросвещения РФ: в российские школы вернут серебряные медали
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Выпускники. Екатеринбург, последний звонок, выпускники
Сергей Кравцов сообщил, что в школах снова появятся серебряные медали Фото:

С нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам учебного года.

«Серебряные медали вернут в школы с нового учебного года», — приводит его слова telegram-канал «Большая перемена РФ». Серебряные медали получали ученики, которые окончили школу с несколькими четверками. Такие медали перестали выдавать в 2014 году.

Ранее стало известно, что старшеклассники в школах получат в новом учебном году учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Единого мнения по этому вопросу еще нет.

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С нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам учебного года. «Серебряные медали вернут в школы с нового учебного года», — приводит его слова telegram-канал «Большая перемена РФ». Серебряные медали получали ученики, которые окончили школу с несколькими четверками. Такие медали перестали выдавать в 2014 году. Ранее стало известно, что старшеклассники в школах получат в новом учебном году учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Единого мнения по этому вопросу еще нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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