В российские школы вернут серебряные медали

Минпросвещения РФ: в российские школы вернут серебряные медали

25 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов сообщил, что в школах снова появятся серебряные медали Фото: Размик Закарян © URA.RU С нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам учебного года. «Серебряные медали вернут в школы с нового учебного года», — приводит его слова telegram-канал «Большая перемена РФ». Серебряные медали получали ученики, которые окончили школу с несколькими четверками. Такие медали перестали выдавать в 2014 году. Ранее стало известно, что старшеклассники в школах получат в новом учебном году учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Единого мнения по этому вопросу еще нет.

С нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам учебного года. «Серебряные медали вернут в школы с нового учебного года», — приводит его слова telegram-канал «Большая перемена РФ». Серебряные медали получали ученики, которые окончили школу с несколькими четверками. Такие медали перестали выдавать в 2014 году. Ранее стало известно, что старшеклассники в школах получат в новом учебном году учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Единого мнения по этому вопросу еще нет.