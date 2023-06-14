14 июня 2023
13 июня 2023

Власти рассказали, в каких районах ЯНАО продлили отопительный сезон из-за холодов

Отопительный сезон из-за холодов продлили в Надымском и Ямальском районах ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Из-за погоды в двух районах ЯНАО продлили отопительный сезон Фото:

Отопительный сезон из-за погодных условий продлили только в двух районах ЯНАО. Отопление не отключили в Надымском и Ямальском районах, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Лабытнанги.

«В округе отопительный сезон не был завершен по погодным условиям только в двух муниципалитетах — Надымском и Ямальском районах. Подготовительный период к очередному осенне-зимнему сезону очень короткий, ремонтные и профилактические работы на котельных в других городах уже начались», — ответили в муниципалитете. В Лабытнанги отопительный сезон завершен 9 июня.

В мэрии Нового Уренгоя сообщили, что отопление в городе отключили на прошлой недели. Сейчас энергетики ведут подготовку к осенне-зимнему периоду. По информации главы Ямальского района, отопительный сезон продлили до 21 июня. Также до 19 июня не отключат отопление в Надымском районе.

Ранее власти рассказывали, что в южных городах округа закончился отопительный сезон. Первым городом, в котором отключили отопление, стал Ноябрьск.

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Отопительный сезон из-за погодных условий продлили только в двух районах ЯНАО. Отопление не отключили в Надымском и Ямальском районах, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Лабытнанги. «В округе отопительный сезон не был завершен по погодным условиям только в двух муниципалитетах — Надымском и Ямальском районах. Подготовительный период к очередному осенне-зимнему сезону очень короткий, ремонтные и профилактические работы на котельных в других городах уже начались», — ответили в муниципалитете. В Лабытнанги отопительный сезон завершен 9 июня. В мэрии Нового Уренгоя сообщили, что отопление в городе отключили на прошлой недели. Сейчас энергетики ведут подготовку к осенне-зимнему периоду. По информации главы Ямальского района, отопительный сезон продлили до 21 июня. Также до 19 июня не отключат отопление в Надымском районе. Ранее власти рассказывали, что в южных городах округа закончился отопительный сезон. Первым городом, в котором отключили отопление, стал Ноябрьск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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