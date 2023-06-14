Власти рассказали, в каких районах ЯНАО продлили отопительный сезон из-за холодов

Отопительный сезон из-за холодов продлили в Надымском и Ямальском районах ЯНАО

15 июня 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Из-за погоды в двух районах ЯНАО продлили отопительный сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отопительный сезон из-за погодных условий продлили только в двух районах ЯНАО. Отопление не отключили в Надымском и Ямальском районах, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Лабытнанги. «В округе отопительный сезон не был завершен по погодным условиям только в двух муниципалитетах — Надымском и Ямальском районах. Подготовительный период к очередному осенне-зимнему сезону очень короткий, ремонтные и профилактические работы на котельных в других городах уже начались», — ответили в муниципалитете. В Лабытнанги отопительный сезон завершен 9 июня. В мэрии Нового Уренгоя сообщили, что отопление в городе отключили на прошлой недели. Сейчас энергетики ведут подготовку к осенне-зимнему периоду. По информации главы Ямальского района, отопительный сезон продлили до 21 июня. Также до 19 июня не отключат отопление в Надымском районе. Ранее власти рассказывали, что в южных городах округа закончился отопительный сезон. Первым городом, в котором отключили отопление, стал Ноябрьск.

Отопительный сезон из-за погодных условий продлили только в двух районах ЯНАО. Отопление не отключили в Надымском и Ямальском районах, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Лабытнанги. «В округе отопительный сезон не был завершен по погодным условиям только в двух муниципалитетах — Надымском и Ямальском районах. Подготовительный период к очередному осенне-зимнему сезону очень короткий, ремонтные и профилактические работы на котельных в других городах уже начались», — ответили в муниципалитете. В Лабытнанги отопительный сезон завершен 9 июня. В мэрии Нового Уренгоя сообщили, что отопление в городе отключили на прошлой недели. Сейчас энергетики ведут подготовку к осенне-зимнему периоду. По информации главы Ямальского района, отопительный сезон продлили до 21 июня. Также до 19 июня не отключат отопление в Надымском районе. Ранее власти рассказывали, что в южных городах округа закончился отопительный сезон. Первым городом, в котором отключили отопление, стал Ноябрьск.