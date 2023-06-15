15 июня 2023

В Пермском крае опубликовали карту опасных мест на сплавах

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река Вишера. Пермь, моторные лодки, природа, сплав по реке, отдых на реке, речная прогулка, вишера, туристы на реке
Опубликованы карты Вижая, Бабки, Койвы, Вильвы и Усьвы Фото:

В Пермском крае разработаны карты сплавных рек с опасными участками и аварийно-спасательными пунктами. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» напомнили в администрации Гайнского муниципального округа.

«Министерством по туризму Пермского края совместно с кафедрой туризма Пермского государственного национального исследовательского университета разработаны карты основных сплавных рек Пермского края с обозначением опасных участков», — сообщает администрация. Карты в большом разрешении опубликованы на сайте туристского информационного центра Пермского края.

На сайте выложены карты рек Вижай, Бабка, Койва, Вильва и Усьва. На картах в высоком разрешении обозначены маршруты, уровень воды весной и летом, пункты аварийно-спасательных служб, опасных участков, населенных пунктов и зоны покрытия сотовой связью.

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В Пермском крае разработаны карты сплавных рек с опасными участками и аварийно-спасательными пунктами. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» напомнили в администрации Гайнского муниципального округа. «Министерством по туризму Пермского края совместно с кафедрой туризма Пермского государственного национального исследовательского университета разработаны карты основных сплавных рек Пермского края с обозначением опасных участков», — сообщает администрация. Карты в большом разрешении опубликованы на сайте туристского информационного центра Пермского края. На сайте выложены карты рек Вижай, Бабка, Койва, Вильва и Усьва. На картах в высоком разрешении обозначены маршруты, уровень воды весной и летом, пункты аварийно-спасательных служб, опасных участков, населенных пунктов и зоны покрытия сотовой связью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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