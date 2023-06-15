В Пермском крае опубликовали карту опасных мест на сплавах

В Пермском крае разработаны карты сплавных рек с опасными участками и аварийно-спасательными пунктами. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» напомнили в администрации Гайнского муниципального округа.
«Министерством по туризму Пермского края совместно с кафедрой туризма Пермского государственного национального исследовательского университета разработаны карты основных сплавных рек Пермского края с обозначением опасных участков», — сообщает администрация. Карты в большом разрешении опубликованы на сайте туристского информационного центра Пермского края.
На сайте выложены карты рек Вижай, Бабка, Койва, Вильва и Усьва. На картах в высоком разрешении обозначены маршруты, уровень воды весной и летом, пункты аварийно-спасательных служб, опасных участков, населенных пунктов и зоны покрытия сотовой связью.
В Пермском крае разработаны карты сплавных рек с опасными участками и аварийно-спасательными пунктами. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» напомнили в администрации Гайнского муниципального округа. «Министерством по туризму Пермского края совместно с кафедрой туризма Пермского государственного национального исследовательского университета разработаны карты основных сплавных рек Пермского края с обозначением опасных участков», — сообщает администрация. Карты в большом разрешении опубликованы на сайте туристского информационного центра Пермского края. На сайте выложены карты рек Вижай, Бабка, Койва, Вильва и Усьва. На картах в высоком разрешении обозначены маршруты, уровень воды весной и летом, пункты аварийно-спасательных служб, опасных участков, населенных пунктов и зоны покрытия сотовой связью.