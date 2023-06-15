15 июня 2023

Губернатора Текслера просят отменить реформу МСУ в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Депутаты заявили, что реформа неэффективна Фото:

Депутаты Челябинской городской Думы обратились к губернатору Алексею Текслеру как к лидеру областной организации ЕР с инициативой отменить реформу МСУ в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе регионального отдаления «Единой России».

«Необходимо лишить Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением. Двухуровневая система местного самоуправления не показала своей эффективности», — считает руководитель фракции «ЕР» в гордуме Денис Лапотышкин.

Лапотышкин заявил, что у органов местного самоуправления внутригородских районов нет собственных полномочий и происходит их дублирование и дробление. Районы, по сути, решают только вопросы благоустройства, не принимая ключевые городские решения.

«Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума регионального отделения ЕР. Будет разработана соответствующая дорожная карта и законопроект, который представят на рассмотрение заксобранию области», — прокомментировали URA.RU в регисполкоме «Единой России».

По словам депутата гордумы Аркадия Шафигулина, у внутригородских районов отсутствуют самостоятельные доходы. Также реформа привела к росту управленческих расходов. Только в 2023 году на содержание только советов депутатов запланировано около 53 млн. рублей.

Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году, при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Ранее советник губернатора Владимир Мякуш заявил, что к 2024 году райсоветы будут упразднены. Также предполагается, что после отмены реформы МСУ жители Челябинска начнут выбирать гордуму напрямую.

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Депутаты Челябинской городской Думы обратились к губернатору Алексею Текслеру как к лидеру областной организации ЕР с инициативой отменить реформу МСУ в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе регионального отдаления «Единой России». «Необходимо лишить Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением. Двухуровневая система местного самоуправления не показала своей эффективности», — считает руководитель фракции «ЕР» в гордуме Денис Лапотышкин. Лапотышкин заявил, что у органов местного самоуправления внутригородских районов нет собственных полномочий и происходит их дублирование и дробление. Районы, по сути, решают только вопросы благоустройства, не принимая ключевые городские решения. «Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума регионального отделения ЕР. Будет разработана соответствующая дорожная карта и законопроект, который представят на рассмотрение заксобранию области», — прокомментировали URA.RU в регисполкоме «Единой России». По словам депутата гордумы Аркадия Шафигулина, у внутригородских районов отсутствуют самостоятельные доходы. Также реформа привела к росту управленческих расходов. Только в 2023 году на содержание только советов депутатов запланировано около 53 млн. рублей. Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году, при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Ранее советник губернатора Владимир Мякуш заявил, что к 2024 году райсоветы будут упразднены. Также предполагается, что после отмены реформы МСУ жители Челябинска начнут выбирать гордуму напрямую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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